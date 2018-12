Draco Rosa trae fiesta en ‘Monte Sagrado’

El nuevo disco del cantante, luego de una pausa de ocho años, celebra haber superado su padecimiento de cáncer

Draco Rosa pensó que “Vida” sería el último disco de su existencia. Esto sucedió en 2012, cuando el cantante descubrió que el cáncer de los ganglios linfáticos cerca del hígado que había padecido y tratado en 2011 había reaparecido.

“Sí, pensé en la muerte”, reconoció Rosa en una entrevista telefónica que ofreció desde Puerto Rico. “La primera vez que me hice un transplante fue difícil, pero la segunda vez encontré cómo perdonarme, cómo encontrar la gratitud en el peor momento; encontré esa joya que para mí me ayudó a eliminar un poco el miedo”.

Aunque parezca contradictorio, dice que la duda de si sobreviviría lo ayudó a ver las cosas más claras.

“Pude apreciar un poco el todo, tener fe más allá de lo que nosotros entendemos que es la fe”, dijo Rosa, quien nació en Nueva York y se crió en Puerto Rico.

Ocho años después de la fatídica noticia de su enfermedad, Rosa está de vuelta con “Monte Sagrado”, un disco rockero, introspectivo, que a la vez celebra la permanencia de este artista sobre la Tierra.

“El año pasado comencé a grabar en abril”, dijo. “Y me di cuenta de me estaba sintiendo saludable, con vitalidad, y pues me fui por ese sendero, apareció ‘Monte Sagrado'”.

“Monte Sagrado” es también el nombre de un tema del álbum, y surgió como una especie de oración y tributo dedicado a la Tierra, “y dije, ‘como que aquí vamos a hacer un escándalo; vamos a pedir permiso un poco a esa Tierra y a aprovechar la energía que no siempre va a estar'”, explicó Rosa sobre el tono festivo de esta canción.

Sin duda, el nuevo material, que presentará el miércoles en The Regent, de Los Angeles, también tiene un tono espiritual, algo que Rosa, de 48 años, hizo conscientemente.

“Cuando uno se encuentra en ese gran silencio pues sí, tocas bases con algo que es más grande que uno […] Es una realidad que hemos encontrado en esa soledad profunda dentro de una enfermedad”, dijo.

Rosa, el artífice de éxitos de Ricky Martin como “Livin’ la vida loca” y “María”, no solo regresa con la intención de vivir con más intensidad, sino también con menos prisa y con sus prioridades bien establecidas.

“Soy un hombre con suerte y aquí sigo por un momento; ojalá que sea por mil años”, dijo. “Sigo caminando por esta tierra, y mi mayor éxito es ese, sin ninguna expectativa, solo con el deseo de disfrutar ese camino nuevo diferente que estoy aprendiendo a manejar”.

Y es que Rosa, en los momentos más difíciles de su padecimiento, llegó a pensar que no volvería a tener vitalidad para vivir la vida, para componer, para volver a estrenar un disco. Sin embargo, su recuperación, aunque lenta, le ha devuelto la fuerza y las ganas de retomar su carrera. Según dijo, los resultados de los recientes exámenes físicos que se realizó fueron negativos.

“De repente uno encuentra la vitalidad que pensé que ya se había ido”, dijo. “Pero obviamente me equivoqué, me llegó un despertar en abril y aquí estamos con esta fiesta”.

En detalle:

Qué: Draco Rosa en concierto

Cuándo: miércoles, 8 pm

Dónde: The Regent, 448 S. Main St., Los Angeles

Cómo: boletos $37.50 por adelantado; $45 el día del show. Informes (323) 284-5727 y spacelandpresents.com