Príncipe Harry recibe amenazas de muerte de parte de grupo neonazi por haberse casado con Meghan Markle

El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y Meghan Markle fueron declarados hoy marido y mujer por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Los novios intercambiaron los votos matrimoniales y los anillos ante una congregación de 600 personas, entre ellas miembros de la familia real británica y personalidades del mundo del espectáculo. #ElNuevoDiarioRD #BodaReal #PríncipeHarry #MeghanMarkle #RoyalWedding