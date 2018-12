5 famosos que también conducen autos de carreras

Tom Cruise, Michelle Rodríguez e incluso Cairlyn Jenner se enamoraron de la velocidad y adrenalina de las carreras de pista

¿Qué auto manejan los famosos de Hollywood?, es una de las preguntas que la gente más busca en Internet y que provoca a los fans curiosidad en redes sociales, pues todos quieren averiguar qué lujosos, cómodos y extravagantes autos los famosos manejan. Sin embargo, no todos las estrellas de cine caen bajo este estereotipo de autos citadinos elegantes, algunos de ellos prefieren la velocidad en vez de comodidad, las pistas de carrera en vez de paseos por Beverly Hills y los motores potentes en lugar de un sistema de audio y entretenimiento integrado en una SUV.

Esta lista de famosos de Hollywood ha optado por actividades con un nivel más alto de peligro y que involucren sentir la adrenalina de correr a una velocidad que no es permitida en carreteras de la ciudad. Aquí te presentamos algunos de los famosos que, además de actuar, también aman correr en autos de carreras.

1 – MICHELLE RODRÍGUEZ

La estrella de The Fast and The Furious parece haber disfrutado tanto sus escenas de carreras en las sagas de películas que ahora practica la actividad en su tiempo libre. La latina disfruta de correr en autopista en un Ferrari 488 GTB y dar vueltas en circulo en un Mini Cooper para mejorar sus habilidades detrás del volante.

2 – PAUL WALKER

El fallecido actor americano también participo en la saga de películas de The Fast and The Furious hasta que perdió la vida precisamente en un auto de carreras. Según el portal de auto Hot Cars, el actor tenía en su posesión 30 vehículos y amaba las carreras en pista y clandestinas.

3 – PATRICK DEMPSEY

El actor tal vez sea mejor conocido como el Dr. de la teleserie Grey`s Anatomy, pero fuera del set, él de echo disfruta de la adrenalina. Con un total de 68 carreras, incluidas las 24 Horas de Le Mans, el Campeonato Mundial de Resistencia, Grand-Am, ALMS y el Campeonato IMSA SportsCar, Dempsey tiene mucha experiencia en carreras profesionales.

4 – CAITLYN JENNER

La exatleta que antes era conocida como Bruce Jenne, decidió aventurarse en el mundo de las carreras después de su victoria en las Olimpiadas. Incluso ganó un Gran Premio de Formula 1 Long Beach Grand Prix que incluía a puras celebridades.

5 -Tom Cruise

Que este famosos sea también un talentoso corredor de carrera no es ninguna sorpresa, pues el actor es conocido por llevar a cabo sus peligrosas escenas de alto riesgo, como saltar de un alto edificio en Dubai o cambiar de una auto a otro a altas velocidades. Y fue durante la postproducción de Mission Impossible: Ghost Protocol, que el equipo Red Bull F1 lo invitó a dar un paseo en su auto ganador del campeonato.