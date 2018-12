Fernando Malvar-Ruiz mueve su batuta en el Los Angeles Children’s Chorus

El nuevo director artístico de la organización dará una probada de lo que sabe hacer en un concierto el domingo

Tres situaciones tienen jubiloso a Fernando Malvar-Ruiz. Una, el clima de Los Angeles; otra, que está estrenando un puesto de ensueño en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y la última, que todos los días puede usar el castellano, su lengua nativa.

“Con decirte que en toda mi carrera [en Estados Unidos], esta es la primera vez que hago una entrevista en español”, dijo Malvar-Ruiz, quien desde agosto ocupa el cargo de director artístico del Los Angeles Children’s Chorus, una organización que está compuesta de siete grupos corales integrados por niños y jóvenes de 6 a 18 años.

Antes, ocupó el mismo puesto por casi dos décadas en Princeton, Nueva Jersey, donde dirigía el American Boychoir. Así que haber llegado a una ciudad que, además de haberlo recibido con los brazos abiertos lo consiente con un clima que es la envidia de muchos, lo tiene extasiado.

“Los Angeles es una de las ciudades culturales más importes del mundo; hay muchas iniciativas artísticas con éxito”, dijo el conductor nacido en Guinea Ecuatorial y cuya familia proviene de Galicia, España. “Lo que hace la LA Phil y el Master Choral son iniciativas que se admiran por todo el mundo”.

Y como él no se quiere atrás, ya comenzó a modificar la estructura del coro que dirige, algo que se podrá atestiguar en el Winter Wonderland: Sounds of the Season, el concierto de invierno que ofrecerá esta institución el domingo en la Pasadena Presbyterian Church. Será el segundo recital –porque el primero fue la semana pasada– en el que Malvar-Ruiz y su coro de 400 voces actuarán solos porque usualmente los niños realizan colaboraciones o dan presentaciones como parte de otros shows.

La parte innovadora consiste en mezclar las voces blancas –que son las agudas– con las cambiadas –que son las graves–, para así formar un coro mixto. Hasta antes de su llegada, los coros de niños no se mezclaban con los de los jóvenes.

“Ahora podemos cantar un repertorio más amplio que está escrito para soprano alto, tenor y bajo”, explicó.

El show será un muestrario de lo que estos niños son capaces de hacer “porque tienen una habilidad ilimitada”. Interpretarán desde gospel hasta villancicos, música de Bach, contemporánea y canciones de navidad de Venezuela, porque Malvar-Ruiz vivió cinco años de su infancia en varias ciudades de ese país.

El director también trae entre manos crear coros satélite en varios puntos de Los Angeles para que niños que viven en áreas en desventaja se puedan integrar.

“Uno de los propósitos es diversificar, expandir e incluir más cantantes de ascendencia latina para que el coro de verdad refleje la diversidad de Los Angeles”, dijo el director de 50 años y graduado de la maestría de conducción coral de la Ohio State University.

Promete que no será como un maestro de canto que tuvo cuando era niño.

“Era una persona muy desagradable”, dijo del hombre al que culpa por no haber podido estar en un coro cuando era chico. “Siempre tengo eso en mente, y por eso decidí no ser como él”.

En detalle

Qué: Winter Wonderland: Sounds of the Season

Cuándo: domingo, 7:30 pm

Dónde: Pasadena Presbyterian Church, 585 E. Colorado Blvd., Pasadena

Cómo: boletos de $27 a $46; informes (626) 793-4231 y lachildrenschorus.org