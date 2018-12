La insólita petición de Navidad de la campaña de reelección de Trump

El presidente Donald Trump y sus asociados no dejan de sorprender. Esta vez es su campaña de reeleccion 2020 quen hizo una insólita petición de Navidad a los seguidores del magnate.

En un nuevo comercial de televisión que se dio a conocer este lunes la campaña de Trump pide a sus partidarios a que llamen a la línea directa 1-800 para “darle las gracias” al presidente.

Brad Parscale, gerente de campaña de Trump en 2020 abre el aviso publicitario alabando a Trump por “haber logrado más durante su mandato en el cargo que cualquier otro presidente en la historia”.

First 2020 ad? This Trump ad, featuring his campaign manager @parscale, just aired on CNN. It’s a minute long and asks viewers to call an 800 number to leave a thank you message for POTUS. I called the number and it leads to a fundraising appeal (not unusual for pres campaigns) pic.twitter.com/yB3Rb1pJKe

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) December 18, 2018