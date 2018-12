Matías Novoa asegura que se quitó la sombra de Rafael Amaya en “El Señor de los Cielos” de Telemundo

Nunca intentó suplantar a "Aurelio Casillas"

La más reciente temporada de “El Señor de los Cielos”, de Telemundo, fue protagonizada por Matías Novoa, luego de que entrara al quite debido a que Rafael Amaya tuvo graves problemas de salud. El actor agradeció al público que lo recibieron de la mejor manera:

“Me fue muy bien y es que la tenía difícil. Después de cinco temporadas de que Rafael Amaya era el protagonista, a mí me recibieron muy bien; no sentí rechazo, al contrario, me demostraron todo su apoyo. No tuve la sombra de Rafa en ningún momento”, dijo.

Matías dejó en claro que él nunca llego a suplir a nadie: “Yo vine a hacer otro personaje distinto a Aurelio Casillas, hice todo diferente y tal vez por eso la gente me apoyó, porque dejé en claro que solo hay un Señor de los Cielos“, comentó.

Ahora, el actor se enfoca en otros proyectos, como por ejemplo, en la película Doblemente embarazada, al lado de Maite Perroni: “Yo soy la expareja del personaje de Cristina, que viene a perturbarla cuando está a punto de casarse con otro hombre, es una historia muy divertida”, finalizó.