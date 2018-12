La foto de Juan Gabriel después de supuestamente fingir su muerte

View this post on Instagram

EXCLUSIVA-Esta es la foto que me entrego el ex secretario de Juan Gabriel como prueba de vida. Asegura que fue tomada unas semanas después de anunciada la muerte del cantante. Según Joaquin Muñoz, Juan Gabriel le envió esta foto por What’s App en septiembre del 2016 y fue tomada en la casa en la cual supuestamente Juan Gabriel pasó un tiempo inmediatamente después de que todos lo dieran por muerto. Ojo la familia niega todo. ¿Que les parece? Opiniones bienvenidas.