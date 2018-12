La técnica para lavarte las manos que te mantiene saludable

Puedes hacer mucho para ayudar a prevenir la propagación de infecciones virales y bacterianas, como vacunarte contra la influenza y quedarte en casa y no ir al trabajo ni a la escuela si te enfermas. Pero uno de los pasos más importantes es también uno de los más sencillos: lavarte las manos con frecuencia.

“Muchos gérmenes diferentes pueden sobrevivir en la superficie de las cosas”, dice Tom Talbot, MD, epidemiólogo del hospital en el Centro Médico de Vanderbilt University en Nashville, Tennessee. Al tocar algo que ha sido contaminado por gérmenes: en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar. Esto te pone en riesgo de infección si luego te tocas la boca, la nariz o los ojos, todas las áreas que permiten que los microbios ingresen a tu cuerpo.

Lavarte las manos, de la manera correcta y en el momento adecuado, elimina los gérmenes antes de que puedan entrar en tu cuerpo y enfermarte. Aquí, para la Semana Nacional de Concientización sobre el Lavado de Manos, hay consejos de expertos.

Cuándo lavarte las manos

Siempre lávate las manos después de usar el baño, antes de comer, y siempre que estén visiblemente sucias tus manos, dice Janet Haas, Ph.D., RN, directora de epidemiología del Hospital Lenox Hill en Nueva York y presidente de la Asociación para profesionales en control de infecciones y epidemiología. Es fácil detectar o transmitir gérmenes en estos tres casos.

“Las personas también deben considerar limpiarse las manos después de haber estado en el transporte público”, agrega.

También debes lavarte las manos después de manipular carne cruda, como pavo o pollo.

Asegúrate de que los niños se laven las manos cuando entren en la casa después de jugar afuera. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también recomiendan que te laves las manos después de tocar animales.

Si tienes una infección respiratoria, como el resfriado común o la influenza, debes lavarte las manos con más frecuencia de lo habitual, dice Haas. Eso es porque si toses y estornudas, podrías contaminar tus manos y contagiar a otros.

Ten especial cuidado en el hospital

Aunque la higiene de las manos siempre es importante, es esencial si estás en el hospital, donde las infecciones graves y, a veces, resistentes a los antibióticos pueden estar al acecho.

Y aunque el personal del hospital también debería lavarse las manos diligentemente, las investigaciones demuestran que eso no siempre sucede. Según los CDC y varios estudios, algunos proveedores se lavan las manos con la mitad de la frecuencia que deberían hacerlo.

Si estás hospitalizado o cuidando a alguien que lo está, y notas que un proveedor de atención médica no se ha lavado las manos al entrar a tu habitación, habla, preguntándole educadamente si se ha lavado las manos.

Además, recuerda a los visitantes que se laven las manos cuando entren y salgan de la habitación. Y si tú eres el paciente, asegúrate de mantenerte al día con la higiene de tus manos. Pide ayuda para lavarte las manos antes de una comida o solicita una botella de desinfectante para manos a base de alcohol.

La mejor manera de lavarte las manos

En general, lavarte con agua y jabón es el método más efectivo para reducir la cantidad de gérmenes en tus manos.

El jabón sencillo es el mejor. Omite los productos antibacterianos porque no hay evidencia de que funcionen mejor que el jabón regular, y pueden fomentar la reproducción de bacterias que no pueden combatir los antibióticos.

Si no tienes acceso a agua y jabón, la siguiente mejor opción es usar un desinfectante de manos hecho con al menos 60% de alcohol. Pero los desinfectantes para manos no eliminarán todo tipo de gérmenes, según los CDC.

Por ejemplo, son ineficaces contra el Clostridium difficile (C. diff), una infección diarreica difícil de curar que es común en los hospitales. Por lo tanto, si tienes esta infección, tú (y el equipo de atención médica y visitantes) deberán lavarse con agua y jabón.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.