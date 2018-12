Anuncia calendario del Clausura 2019 ¿cuándo será la revancha América-Cruz Azul?

Entérate a detalle de la fecha de algunos de los duelos más importantes del fútbol mexicano, que se pondrá en marcha en dos semanas

El Clausura 2019 arrancará el 4 de enero, pero el campeón América empezará a defender su corona a partir del día 11 cuando visite al Atlas.

Las Águilas pospusieron su partido de la Fecha 1 contra Necaxa en el Estadio Azteca, que se jugará hasta el martes 5 de marzo.

La Liga MX publicó este miércoles el calendario. El torneo arranca con el Monarcas vs. Toluca a las 7:00 PM ET / 6:00 PM Centro / 4:00 PM PT y el Puebla vs. Cruz Azul a las 10:00 PM ET / 9:00 PM Centro / 7:00 PM PT del 4 de enero.

En la Fecha 2 ya hay un platillo suculento con la visita de las Chivas al Cruz Azul.

Dos jornadas después habrá una especie de “Monday Night” cuando el Guadalajara reciba al Veracruz a las 9:00 PM ET / 8:00 PM centro / 6:00 PM PT.

En la Fecha 7, el 16 y 17 de febrero, destacan los Clásicos Chivas vs. Atlas, y Pumas vs. América.

El Clásico regio se disputará en la décima jornada. Una después, el Clásico nacional, en Jalisco.

En la 12, Guadalajara visita a los Pumas. América y Cruz Azul se verán las caras hasta el 14 de abril.

La Fase Regular culmina el 5 de mayo. Los Cuartos de Final se jugarán entre el 8 y 12 de mayo; Semifinales entre el 11 y 16 del mismo mes y la Final el 23 y 26.