Jennifer López lanza su explosivo “Limitless” y junto a ella debuta su hija, Emme

La pequeña ha sido víctima de ataques en Instagram por su apariencia física, pero ahora en el vídeo de su madre brilla como toda una joven estrella

“Second Act” es la nueva película de Jennifer López, y la producción cuenta con la canción “Limitless” de la cantante. Hoy fue el lanzamiento del vídeo oficial de dicho tema, y JLo da la sorpresa con la incorporación de su hija Emme en el elenco del vídeo. La menor le da vida a la versión más pequeña de la cantante, que también atraviesa sus propias batallas.

La canción también es una declaración de lucha con un mensaje claro de “no te rindas”. En la letra la cantante también describe en cierta medida el tipo de mujer que ella misma es al decir: “I am a woman who roars. Nobody opened my doors, I am a woman saying I want more, so give me what I’m asking for“.

En una entrevista reciente la intérprete según reportó Showbiz JLo declaró: “Saben, creo que me he convertido en una mujer con una fuerte autoestima y pienso que todo tiene que ver con este negocio. Quiero decir que no dejo que la opinión de los demás influya en absoluto en la consideración que tengo de mí misma. Y llegar a esta actitud es algo que me ha llevado mucho tiempo. En mis primeros años en este negocio, necesitaba la validación constante de los demás y eso me hacía sentirme fatal conmigo misma“. De ahí que la letra de su nueva canción tenga tanta coherencia con su vida misma y en cierta medida con el punto medular de su última película.

Para el cierre de esta nota el vídeo ya contaba con cuatro horas de publicación en YouTube, y había alcanzado también más de 124,857 reproducciones.