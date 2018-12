Clarissa Molina, de El Gordo y la Flaca, le envía un mensaje a sus fans desde la cama

View this post on Instagram

Regalo para ti!!! 🎁 Feliz navidad y gracias por tanto!!! 🎄 Esta es una manera de decirles gracias y devolverles un poquito de todo el cariño que me dan! Gracias @exoticfurniture1 por unirte a mi para hacer posible entregarle este hermoso regalo a uno de ustedes! Vamos a ver qué tanto tenemos en común tú y yo en las siguientes categorías, tú favorito: 🎶Cantante 💃🏻Género musical para bailar 🥘Comida 🍿Película ☺️Hobby 🎨Color Estaré mirando los comentarios con sus respuestas! Buena suerte! #FelizNavidad #Dar #Detalles #graciasportodo #clarissamolina #seguimoshaciadelante