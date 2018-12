Bad Bunny encuentra su propósito: “darle felicidad al mundo”

El intérprete de trap participó de la repartición de regalos de su fundación Good Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny cree haber encontrado su propósito en la vida. Y ese le parece que es “darle felicidad al mundo” a través de su música y sus acciones.

El artista, que se proponía anunciar “horita, horita” el lanzamiento de su primera producción discográfica de música nueva, dedicó parte de su día a participar de la actividad “La Nueva Tradición”.

Este evento, celebrado en el Coliseo Roberto Clemente de Hato Rey, en Puerto Rico, consistió en una entrega de regalos para niños y jóvenes organizada por la fundación sin fines de lucro que creó recientemente “Good Bunny”. La misma dedicará esfuerzos a aportar a la sociedad de las maneras que el cantante encuentre pertinentes.

Benito Martínez, nombre de pila del artista, arribó al coliseo alrededor de las 10:30 a.m. acompañado de una parranda. Ataviado con un suéter rosado y amarillo cuya parte de atrás le cubría la cabeza, se sentó a compartir con la prensa antes de encontrarse con los niños, jóvenes y adultos que asistieron al evento que no promocionó a través de su cuenta de Instagram, que tiene 14.2 millones de seguidores.

Aunque las personas comenzaron a llegar desde antes de las 6:00 a.m., en ese momento no había mucha fila afuera del recinto y el “Conejo Malo” se lo tomó a broma.

“Se quedaron pegados. Están en la iglesia. Hoy es domingo”, sostuvo, quien se proponía entregar 30,000 juguetes, de los cuales repartió alrededor de 5,000. El resto serán entregados al Ejército de Salvación y la organización Toys for Tots.

Mientras, la Escuela Libre de Música, en Hato Rey, recibirá los instrumentos musicales, entre los que había teclados, flautas y hasta baterías.

Sobre su Fundación Good Bunny expresó que: “es una fundación que estamos comenzándola ahora. Es algo que salió de mí, del deseo de querer aportar algo a la juventud, a los niños. Yo nunca he dicho que mi música es para los niños o para la juventud, pero yo soy joven y fui joven y fui niño. Y yo sé cómo es que brega, los niños siempre van a buscar las canciones. Yo quería darle algo a la juventud de Puerto Rico a los niños que sé que muchos me siguen. Me sigan o no, esto no es para mis fanáticos, aquí no hay ‘meet and greet’, pueden venir personas que no apoyan mi música. Esto es para el pueblo para que disfruten, niños que quizás no reciben regalo puedan encontrar uno aquí”.

Bad Bunny comenzará en marzo, con dos conciertos totalmente vendidos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, su gira por Estados Unidos y otros países donde ha logrado acaparar la atención del público que sigue su “nueva religión”.