Kim Kardashian sufre un ‘nip slip’ tras haber sido traicionada por su atrevido vestido

La famosa dejó ver todos sus encantos durante su fiesta navideña

La fiesta navideña anual de la familia Kardashian es el evento del año y Kim Kardashian recurrentemente da de que hablar. En la edición del 2018, la también esposa de Kanye West, dio de que hablar tras haber subido al tobogán con su amiga Paris Hilton y dejar al descubierto sus encantos.

El momento desafortunadamente no fue captado por las cámaras pero el rapero contó la divertida anécdota a su amigo Kerwin Frost.

“Tuvo un ‘nip slip’ en la fiesta navideña. Yo estaba esperando el ‘nip slip’ y ya estoy satisfecho”, dijo West en el minuto 21 del video abajo.

“Ya sé, ya sé, ya sé. Solo me tengo que ajustar. Estábamos en el tobogán y todo se salió, ¿sabes?”, agregó Kim.

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” tenía un vestido con un enorme escote que dejaba poco a la imaginación. Al final su atuendo la traicionó y entre tanto movimiento todo salió de su lugar.