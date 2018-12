La melodía de vida de Evelyn que le permite ver más allá de su ceguera

A pesar de haber perdido su visión desde pequeña, Evelyn se ha caracterizado por su alegría y positividad

Evelyn Maldonado nació con una enfermedad en sus ojos, pero no fue detectada a tiempo. “Tenía un tumor en sus ojitos, pero los doctores no lo descubrieron a tiempo. Cuando tenía un año y siete mese le dignósticaron un cáncer llamado Retinoblastoma”, cuenta su madre, Magaly Maldonado, quien desde entonces se ha dedicado a cuidar a su hija.

A pesar de haber perdido su visión desde pequeña, Evelyn se ha caracterizado por su alegría y positividad. Como ella misma dice “siempre trato de recordarme que no soy diferente, y que puedo hacer todo lo que las demás personas hacen. Esta mentalidad me ayuda a alcanzar las metas que me propongo”.

Y a sus 15 años Evelyn ya ha alcanzado muchas metas. Su discapacidad no ha sido un impedimento para sobrepasar los pequeños y grandes obstáculos que se presentan cada día. Es así cómo ha aprendido a movilizarse de una manera independiente, a jugar con sus amigos y continuar su educación preparatoria como estudiante de décimo grado en la Escuela Superior de Anaheim donde ha sido reconocida como la estudiante del mes y ha sido presentada en el cuadro de honor.

Una comunidad para crecer integralmente

Desde hace ocho años Evelyn ha encontrado un grupo de apoyo en el Instituto de Braille ubicado en su ciudad. Allí ha aprendido a cocinar, a movilizarse sin miedo en su casa y en ambientes públicos, y a usar tecnología para mejorar su calidad de vida.

Al encontrarse con personas que viven los mismos retos cotidianos, Evelyn logró superar una de sus más grandes dificultades, su timidez. “El Instituto Braille me ha ayudado a ser más abierta y a reconocer que no tengo que tener miedo a interactuar con todo tipo de personas”, dice Evelyn.

En el mismo instituto “uno de los profesores le dió una lección muy importante que todavía la ayuda y es aprender a reírse de ella misma” para no detenerse ante las dificultades, dice su madre Magaly. De esta manera Evelyn se ha convertido en una fuente de alegría para las personas que le están cerca. “Yo siempre trato de que cada persona se sienta acogida e incluída. Me gusta dar ánimo a las personas para que no se den por vencidas porque siempre hay algo que aprender de cada problema”.

Un talento musical innato

Fue precisamente en el Instituto Braille que Evelyn comenzó a desarrollar su talento artístico. Desde pequeña mostró su tendencia musical y “le gustaba cantar en la casa y en todo lugar” dice su madre.

Para Evelyn cantar es un instrumento que le permite sentirse conectada con las demás personas. “Un día supe que el Instituto Braille iba a hacer una obra de teatro musical llamado La Sirenita (The Little Mermaid) y yo me preparé para participar. Hice la prueba y obtuve el papel principal, el de Ariel”. Desde entonces Evelyn ha participado en clases de canto, hace parte del coro juvenil Johnny Mercer y ha representado al Instituto Braille eventos importantes de la ciudad.

El próximo primero de enero Evelyn participará en el Rose Parade en Pasadena como una de las representantes del Instituto Braille el cual celebra este año el centenario de su fundación. “La melodía de la vida” es el título que este año recibe el famoso evento el cual describe perfectamente el trayecto de vida de los estudiantes de dicho instituto.

Cada año el Instituto Braille ofrece sus servicios a más de 30 mil personas con diferentes rangos de ceguera o visión limitada en sus cinco centros del sur de California. “Todos los servicios que prestamos son gratis y proveemos más de 300 clases en inglés y en español” asegura Peter Mindnich, presidente del Instituto Braille. Además como parte de las celebraciones de su centenario abrirán un centro 14,000 pies cuadrados en Anaheim.

El 23% de las personas que acceden a los servicios del Instituto Braille son hispanas, quienes presentan un alto índice de pérdida de visión debido a enfermedades como la Retinopatía diabética, una de las causas más altas de ceguera en Estados Unidos. Según Mindnich el crecimiento de casos de ceguera por Retinopatía diabética es “más alto en la comunidad latina que otras comunidades en el país”. Ésta ocurre por una complicación de la diabetes que “daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina” como se explica en el Instituto Nacional Ocular de Estados Unidos. Esta enfermedad se desarrolla en mayor medida en personas con sobrepeso o con malos hábitos alimenticios.

Evelyn sigue soñando en grande y su sueño es continuar su carrera universitaria en el campo médico. Para ella cada obstáculo es un trampolín de lanzamiento que la proyecta para alcanzar metas cada vez más altas.