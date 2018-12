UTLA en desacuerdo con la expansión de escuelas chárter

El Sindicato indica que este tipo de centros educativos ha crecido en 250% en la última década

Gloria Salazar es madre de tres estudiantes de una escuela chárter en el Valle de San Fernando. Según su experiencia, hasta el momento, asegura que la enseñanza es de primera calidad.

“Yo tuve a mi primer hijo en una escuela tradicional [pública] pero la experiencia no fue buena”, indicó. “Hubo un maestro que abusó de niños y no se me hizo segura la escuela para mis hijos”.

Aunque ese fue uno de los detonantes, dijo que anteriormente tampoco no logró obtener la ayuda necesaria de parte de los maestros o del director cuando ella tenía preguntas.

Por otro lado, cuenta que la escuela chárter Vaughn Next Century Learning Center le ha abierto las puertas y la ayuda tanto a ella como madre como a sus hijos, quienes comenzaron como estudiantes aprendices de inglés y ya fueron reclasificados.

“Siempre están al pendiente, los motivan mucho, nos dan información adecuada y las herramientas para que ellos [los alumnos] sigan estudiando”, dijo Salazar.

Crecimiento ‘masivo’

Pese a los buenos comentarios hacia las escuelas chárter, el sindicato de maestros de Los Ángeles (UTLA) solicitó al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) que ponga un límite en el crecimiento de las escuelas chárter en Los Ángeles y que se invierta más en los centros educativos que ya existen.

La UTLA alega que las escuelas chárter están creciendo de una manera no regulada ya que aseguran que en el LAUSD han crecido más del 250% en los últimos 10 años y han extraído más de 600 millones de dólares de las escuelas públicas.

“La necesidad de que nuestros estudiantes tengan un sistema de educación pública estable en Los Ángeles debe ser una prioridad sobre la expansión agresiva del crecimiento de las escuelas chárter… Eso significa un alto inmediato en la apertura de este tipo de escuelas”, dijo el presidente de UTLA, Alex Caputo-Pearl.

Los Ángeles es el hogar de 224 escuelas chárter, que se financian con fondos públicos pero que son de gestión privada; esta cifra es la más elevada en EEUU.

La UTLA indica que el “crecimiento explosivo” ha ocurrido sin supervisión o análisis del impacto educativo y económico en la comunidad.

Agrega que las escuelas se están construyendo sin que se respondan preguntas sencillas como: ¿Necesita este vecindario otra escuela? ¿Se puede usar la tierra para algo con más impacto para la comunidad, como viviendas o espacios verdes?

“La falta de supervisión significa una sobresaturación en la apertura de nuevas escuelas en ciertas áreas y como resultado las escuelas existentes sufren la baja de inscripción”, dijo Carlos Monroy Jr., un maestro del Programa de Recursos Especiales de la Escuela Secundaria El Camino Real en el Valle de San Fernando.

“Simplemente no podemos seguir teniendo el crecimiento no regulado de las nuevas escuelas chárter a expensas de nuestros estudiantes actuales… No es sostenible para las escuelas del distrito o las escuelas autónomas existentes por igual. Necesitamos priorizar la inversión en las escuelas que tenemos ahora”.

Guerra por los recursos

El crecimiento no regulado de las escuelas chárter se produjo al cambiar la demografía y el alto costo de la vivienda hizo que la inscripción general de estudiantes en el LAUSD disminuya, lo que deja a las escuelas luchando por los recursos y los

estudiantes.

En 2002-2003, la inscripción total de estudiantes en las escuelas del LAUSD y en las escuelas chárter en el área geográfica del LAUSD fue de 746,831.

En 2018-2019, la inscripción total estimada se redujo a 609,756, a pesar de que hay 200 escuelas chárter más en la actualidad.

En respuesta, la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA) dijo que poner un límite en las escuelas autónomas no solucionará los desafíos financieros ante el LAUSD.

“Dañará a los cientos de miles de niños que más necesitan de las mejores escuelas públicas y a las familias que históricamente han luchado por acceder a una educación gratuita que les ayude a mejorar más allá de sus desafíos y abrir las puertas de la oportunidad”, dice el comunicado de la CCSA.

Además, explican que el argumento de la UTLA no es válido puesto que sacrifica el futuro de miles de estudiantes a causa de los problemas serios que enfrenta la educación pública actualmente.

“Trabajemos juntos para resolver los problemas y para asegurarnos que todos los niños en California tengan una gran escuela pública.

Nuestras escuelas autónomas independientes en Los Ángeles sirven a estudiantes que son 88% latinos y afroamericanos, 82% de bajos ingresos y 11% son estudiantes con discapacidades”, dice CCSA.

“Todos están aprendiendo más y asistiendo a la universidad a tasas más altas. Debemos continuar apoyando e invirtiendo en todas las escuelas públicas que atienden bien a los estudiantes y responsabilizamos a las escuelas cuando no lo hacen”, culmina el comunicado.