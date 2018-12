Eva Longoria responde ante las brutales críticas por su aumento de peso debido al embarazo

La actriz se ha entregado a la maternidad y no pretende sucumbir ante las presiones de la industria de Hollywood

Eva Longoria fue noticia ayer -viernes 28 de diciembre- debido a que publicó en Instagram su primera fotografía en traje de baño después de haberse convertido en mamá. Recientemente, incluso, conversó con la revista People y habló de las presiones de la industria sobre lucir un cuerpo femenino más esbelto. “Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión. No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios”, dijo Longoria.

La fotografía reciente obtuvo más de 200 mil likes en Instagram, y con ella la intérprete ha sido fiela su palabra de que en la actualidad ella no se somete a las presiones y después de seis meses de haber dado a luz está más interesada en ser una buena mamá e ir paso a paso en el proceso, que en convertirse en un ícono sexual, como sí ha sido el caso de Khloé Kardashian, a quien incluso han acusado de haber desatendido a su hija recién nacida para poder dedicarse de lleno a recuperar su cuerpo.