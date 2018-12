¿Qué diferencias hay entre Apple CarPlay y Android Auto?

Android Auto está disponible en 400 modelos de vehículos, mientras que Apple CarPlay está disponible en 200

Si creías que las aplicaciones de Google y Apple, que hacen tu vida más fácil, sólo se encontraban en tu teléfono, estás muy equivocado, pues estas también se encuentran en tu automóvil (si tienes un modelo de auto reciente).

Ambos competidores han creado sistemas operativos compatibles con los de navegación y estéreo incluidos en los vehículos más recientes, nombrados Android Auto y Apple CarPlay con el propósito de ofrecer, entre muchas cosas, un mejor servicio de entretenimiento, seguridad y viaje cómodo para aquellos conductores que disfrutan del streaming de música, las llamadas de telefónicas y el uso de navegación con mapas web, entre otras características. Es básicamente como tener tu celular en el auto.

Pero, ¿qué diferencia hay entre ambos? Básicamente las mismas que estas tienen en tus dispositivos tecnológicos.

Los sistemas operativos de Android, el cual es un producto de la compañía Google, y de iOS, un producto de compañía Apple, tienen tecnología totalmente diferente, pues estos fueron creados por dos compañías distintas. Por ello, las compañías no manejan o funcionan bien con las aplicaciones o apps de su competencia. Por ejemplo, la aplicación de iTunes para escuchar música es un producto de Apple, por lo que no es compatible con Android Auto, y aunque esta puede ser descargada en un Android, no funcionará de la misma manera que ésta funcionaría con Apple CarPlay.

Lo mismo pasa con aplicaciones de Google más populares, como Google Maps, la cual puede ser usada en productos Apple pero fue originalmente hecha para funcionar en Androids.

Por lo tanto, el sistema que deberías de escoger tiene que ser el mismo que ya usas en tu celular, pues estos se conectan para funcionar como uno solo cuando manejas. Si tienes un teléfono Samnsung, Nokia, u otros tipo Android deberías entonces escoger el sistema operativo para autos de Android Auto. Mientra que si tu dispositivo es un iPhone, lo más lógico sería escoger el sistema de Apple CarPlay.

Pero sí lo tuyo es usar lo mejor del mercado, entonces tal vez quieras ver los beneficios de cada sistema, según Techradar.

Beneficios de Apple CarPlay

Ofrece características simples como navegación a través de Apple Maps, música a través de iTunes y llamadas con manos libres. Incluso permite enviar mensajes de texto, enviar mensajes a través de dictados y leer mensajes recibidos en voz alta. Más allá de eso, tiene una serie de aplicaciones compatibles, la mayoría de las cuales se centran en el entretenimiento de audio, como Audible, Pandora, Spotify y más.

Está disponible en 200 modelos de autos .

Utiliza el sistema de reconocimiento de voz de Siri.

La interfaz de usuario de Apple CarPlay es agradable, ya que es esencialmente la misma que la de un iPhone. Los autos con controles físicos diseñados para Apple CarPlay ofrecen una interfaz útil y fácil.

Beneficios de Android Auto