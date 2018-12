Metro ofrece viajes gratis en la víspera de Año Nuevo

AAA ofrece remolques gratis para conductores ebrios

Si planeas asistir a fiestas y beber para celebrar el Año Nuevo, pero no quieres empezar el 2019 tras las rejas, lo mejor es que evites conducir ebrio.

Las autoridades aumentan sus patrullajes y vigilancia en estas fechas y lo mejor es ser precavido.

Pero eso no significa que no puedas salir y disfrutar, y asegurarte de llegar a tu casa sano y salvo.

Una opción es el transporte público. En la víspera del Año Nuevo, todas las líneas de trenes de Metro ofrecerán servicio las 24 horas, así como el autobús nocturno llamado Owl bus. Habrá también servicio mejorado para varios eventos del Año Nuevo y no se cobrará el pasaje de las 9:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 2:00 a.m. del 1 de enero. Los torniquetes de todas las estaciones de Metro estarán abiertos durante ese lapso. Después de las 2:00 a.m. los pasajeros deben utilizar su tarjeta TAP para entrar.

Hay varias celebraciones gratuitas para dar la bienvenida al 2019. Una de estas tendrá lugar en el Parque Grand del centro de Los Ángeles. Otra opción es la celebración en el Waterfront de Long Beach. Habrá música en vivo, pintura de caritas, comida y mucho más. El espectáculo de fuegos artificiales empezará a las 9:00 p.m.

Puedes llegar a ambas usando las líneas de metro. Los autobuses de Long Beach Transit también ofrecerán recorridos gratuitos.

Remolques gratis

Si te pasas de copas, también puedes solicitar un remolque gratis a tu casa a través del programa Tipsy Tow que ofrece el AAA.

El servicio comienza el lunes 31 de diciembre a las 6:00 p.m. y termina el 1 de enero a las 6:00 a.m. Te ofrecen un remolque gratis por hasta siete millas. Una gría de AAA llevará tu auto y a ti hasta tu casa u hotel. El servicio solo es para una persona, y de una sola dirección. Si tu hogar está más allá de las siete millas, debes pagar la diferencia.

No tienes que ser un miembro de AAA para hacer uso de la oferta gratuita. Lo único que debes hacer es llamar al 1 (800) 400-4222 y decir “I need a Tipsy Tow”.

“La víspera del Año Nuevo es considerado generalmente como la noche festiva más peligrosa del año”, dijo Anila Lorz Villagrana, gerente de programas comunitarias y seguridad vial para el Club de Automovilistas. “Le recordamos a los conductores sobre el alto riesgo de accidentes al manejar incapacitado y que las leyes de DUI (manejar bajo la influencia) aplican a una droga, no solo al alcohol”.

Entre la noche del 31 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017, 36 personas murieron y 1,849 resultaron lesionadas en accidentes en todo el estado donde el alcohol fue un factor, reportó la Patrulla de Carreteras de California (CHP). Además, el CHP arrestó aproximadamente 1,000 personas por DUI.