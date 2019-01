¿Deberías comprar un plan de mantenimiento prepagado para tu auto?

La mayoría de los autos nuevos (y muchos usados) se ofrecen con planes de mantenimiento prepagados. Los vendedores a menudo los presentan a los compradores mientras firman el papeleo en la oficina de finanzas del concesionario. Estos planes generalmente cubren solo el mantenimiento programado regularmente prescrito en el manual del propietario. Por ejemplo, los nuevos modelos de Toyota vienen con un plan de mantenimiento de dos años y 25,000 millas, pero el comprador puede comprar un plan de mantenimiento prepagado extendido que cubre hasta 5 años. Verifica la letra pequeña, porque algunos planes tienen restricciones sobre dónde se puede hacer ese trabajo.

Aquí hay otras cosas que debes tener en cuenta antes de comprar un plan de servicio prepagado:

• Todos estos planes se pueden incluir en el préstamo para auto y pagarse en tu factura mensual. Pero esto significa que pagarás intereses sobre el plan. Para evitar esto, puedes pagar el plan en su totalidad por separado.

• Algunos planes se pueden transferir si vendes el auto antes de que caduquen. Tendrás que confirmar si esto está permitido antes de comprar uno.

Los planes respaldados por el fabricante se respetan en cualquier concesionario que vende esa marca, lo cual es útil si te mudas. Pero si vives lejos de un concesionario, puede ser una molestia llegar allí, así que ten esto en cuenta.

• Los concesionarios utilizan partes originales OEM y aceite de motor especificado de fábrica.

• Algunos planes son más caros que pagar el mantenimiento en un concesionario. Pregunta al concesionario cuánto cuesta cada intervalo de servicio para tener una idea del valor real de un plan.

• Los planes de posventa pueden tener limitaciones sobre dónde se puede hacer el trabajo.

Los planes prepagados por lo general no cubren los frenos, los neumáticos ni los limpiaparabrisas.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de febrero de 2019 de la revista Consumer Reports .

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.