Paola Durante planea contar su verdad sobre el caso de la muerte de Paco Stanley

La conductora fue acusada de ser parte de los responsables del asesinato del presentador

Paola Durante está lista para contar su verdad en el caso de la muerte de Paco Stanley.

La conductora planea sacar un libro sobre todo lo que vivió después de que fue acusada de ser parte de los responsables del asesinato del presentador.

La beldad trabajaba junto a Mario Bezares en el programa Una Tras Otra, como edecán.

“Ya por muchos años he planeado mi libro y creo que ya es tiempo, 20 años que se cumplen del (asesinato) del señor Stanley, entonces me gustaría sacarlo este año, el 7 de junio que fue cuando el falleció.

“Me gustaría esa fecha y estoy platicando ya con gente, como es un libro terapéutico estoy hablando con mi terapeuta, porque son varias personas las que me están ayudando a hacer el libro”, compartió para Agencia Reforma.

Quien hace dos décadas pisara la cárcel por verse inmiscuida en el crimen del conductor, ahora ve las cosas desde otra perspectiva y cree que no afectará a nadie con la salida del texto a la luz, del cual se reservó el nombre.

“En 20 años tengo el derecho de contar mi vida, de decir el daño que me hicieron, cómo cambiaron mi vida, que no volvió a hacer la de antes, de esa niñita inocente cambiaron todo su entorno de vida.

“No voy a poner nombres, pero tal vez la gente identificará a cada quien con lo que voy a contar, no tendría nadie porqué alegar nada, porque no voy a decir nada más allá de, es sólo la vida que a mí me tocó vivir a través de una gran injusticia“, agregó.

Pero la cosa no quedará ahí, ya que Durante también tiene propuestas para llevar su vida a la pantalla chica.

“Me han hablado para hacer mi propia serie, son varios productores que no conozco y estoy viendo con quién, porque no me gustaría ni que quitaran ni que aumentaran, quiero que sea realmente mi vida, porque ha sido una vida un poquito fuerte y me gustaría ser un ejemplo de vida”, aseveró.

ASÍ LO DIJO

“No va a ser un libro atacando a nadie, es para que la gente lo tenga en su cómoda, creo que ya me atacaron a mí, creo que lo malo que pude haber dicho ya lo dije, es un libro que yo necesito hacer, yo necesito sanar“. Paola Durante

POR: Elizabeth García