Gobierno de AMLO libera a 16 presos políticos, analiza la situación de más de 300

La secretaría de Gobernación dijo que algunos son ambientalistas y persona que se opusieron a la reforma educatica

MÉXICO – Sin precisar nombres, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que 16 “presos políticos” ya fueron liberados, aunque confirmó que algunos están relacionados con su oposición a la reforma educativa.

Indicó que se han revisado 368 casos y que se han hallado importantes rezagos en impartición de justicia.

“Tenemos ya liberadas 16 personas”, indicó en conferencia de prensa, acompañada del Presidente López Obrador.

“Muchos de quienes no han sido sentenciados los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen las evidencias para sentenciarlos. Hemos encontrado rezagos importantes en la impartición de justicia”, dijo.

Sánchez Corderó dijo que en la mesa de análisis que revisa los casos hay personal penitenciario, representantes de Fiscalías, abogados, organizaciones sociales y especialistas.

Subrayó que los primeros casos en revisión son de carácter federal.

“Entre los casos en revisión hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla, gente humilde que no tuvo derechos a un defensor público y mujeres indígenas”.

“No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”.