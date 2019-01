Video de seguridad muestra a un hombre lamiendo el timbre de una casa por tres horas

El hecho ocurrió en el barrio Rossi Rico en Salinas, California.

La policía de Salinas se encuentra buscando a un hombre que estuvo tres horas lamiendo un timbre en el barrio Rossi Rico en Salinas, California. El curioso hecho fue capturado por una cámara de seguridad desde que el hombre llegó a la puerta de la casa hasta que se fue, tres horas después, sin ocasianar ningún daño a la propiedad.

La familia Dungan no se encontraba en la residencia durante el hecho, pero los hijos estaban adentro durmiendo, así lo reportó la cadena de television local KION. Sin embargo, al final lo importante para la familia fue que el hecho no pasó a mayores. “Luego te ríes de eso porque técnicamente no hizo nada”, dijo Dungan a KION.

La Policía de Salinas está buscando a un hombre identificado como Roberto Daniel Arroyo de 33 años.