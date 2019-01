“Paren los aumentos de renta”, claman inquilinos de Inglewood

Residentes se quejan que sus apartamentos no son reparados

Maribel Aguilar tiene 16 años en el mismo apartamento y en todo ese tiempo nunca le han cambiado la alfombra de su apartamento. Cuenta que “los gabinetes de la cocina están muy podridos” y que hay otras reparaciones urgente de la unidad de una recámara.

Y en diciembre pasado, su alquiler subió de 800-900 dólares, un aumento substantivo para una madre cuyo esposo fue deportado, dejándola con cinco hijos de 22, 14, 14, 12, 11 y 7 años a quien cuidar.

Ya antes le habían subido 300 dólares cuando el edificio donde vive – ubicado cerca de la esquina de la Avenida Inglewood y el Bulevar Century en Inglewood – cambió de dueño.

Pero Aguilar dice que prefiere no reclamar.

“Yo ya no le quiero decir (al dueño), porque no quiero que me diga ‘desocúpame entonces’”, expresa.

Al igual que ella, Ana María Ramírez también vio su alquiler subir de 1,500 a 1,700 dólares hace dos meses, un incremento que no se le hace justo.

“25-30 dólares cada año está bien, pero 200 dólares es mucho”, se quejó.

Ella tiene 6 años viviendo en su apartamento y dice que su baño “está quebrado”, la cocina también necesita reparaciones y “hasta ratones tengo”.

Es por esto que se ha negado a pagar el alquiler desde que le aumentaron el pago.

“Quiero que me arreglen el apartamento”, dijo la madre de cuatro niñas, quien tiene “miedo que nos vayan a sacar solo porque estamos exigiendo (reparaciones)”.

Aguilar y Ramírez se unieron ayer a una protesta en el Ayuntamiento de Inglewood exigiendo un alto a los aumentos de alquiler en esa ciudad.

Antonio Hicks, abogado de la organización comunitaria Public Counsel y parte de la Coalición Uplift Inglewood que organizó la movilización, dijo que ya antes el alcalde de la ciudad abogó directamente con el dueño de un edificio para reducir el aumento de alquiler, pero ellos quieren algo general.

“Casi todos los residentes en Inglewood parecen enfrentar aumentos de alquiler bastantes altos y consideramos que la ciudad debe hacer algo (aprobar una ordenanza con límites de incrementos)”, expresó.

Ya el año pasado, residentes de Inglewood intentaron llevar a la boleta una medida de control de rentas, pero no lograron recabar las suficientes firmas.