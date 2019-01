El argentino Iván Marcone deja a Cruz Azul por el Boca Juniors

El mediocampista viaja a Argentina para cerrar su contratación con el conjunto xeneize

Iván Marcone aseguró que se va agradecido por lo que vivió con Cruz Azul.

El contención viajó este sábado a Argentina para cerrar su contratación con el Boca Juniors de su país.

“No me fue difícil adaptarme, mi capacidad de rendimiento fue bueno, no conseguimos la Liga que era lo más importante pero en todo sentido creo que me voy muy contento”, explicó el argentino este sábado en el aeropuerto capitalino.

“De Cruz Azul, de México, del País, en todos lados me han tratado de muy buena manera, tanto la afición de Cruz Azul como fuera de nuestra casa y en ese sentido he aprendido mucho, he crecido demasiado, y si hoy doy un paso importante y si vienen cosas buenas, voy a estar siempre agradecido”.

El volante comentó que la directiva se portó a la altura de la oportunidad que tenía.

“Con Ricardo y con Pedro me acerqué cuando me enteré del interés que había, fui a consultarlo y la verdad que pudieron entender, se pusieron del lado del jugador, yo traté de ponerme del lado de ellos”, apuntó.

“Pero voy a estar muy agradecido de los 2, tanto de Ricardo como de Pedro, creo que Pedro es un excelente, el cuerpo técnico es un grupo maravilloso, me voy sabiendo que me quedé con ganas de aprender mucho de ellos”.

Marcone sólo tuvo palabras de elogio para la afición que hoy llora su partida.

“Seguramente habrá momentos para hablar más, para explicar algunas cosas, o para agradecer a la afición; creo que el cariño que me ha dado desde que yo llegué ha sido al máximo”, agregó.

“Me ha hecho sentir muy cómodo, me ha hecho sentir en casa, mi buen rendimiento, si es que lo hubo, fue gracias a ellos y traté de dar el máximo desde el primer día que llegué; me quedo con eso: que traté de devolverle de la mejor manera posible y me llevo el gran cariño, el gran recuerdo, de esta gran afición”.