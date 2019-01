Respuesta de Trump sobre si es un agente ruso se hace viral

El FBI abrió una investigación para determinar si Trump estaba trabajando para Rusia

Una vez más el presidente Donald Trump sale a la ofensiva cuando se ve presionado por los distintos informes que hablan sobre su cercanía con el gobierno ruso.

Al ser cuestinoado por Jeanine Pirro de Fox News sobre si era una agente ruso, el presidente Donald Trump, calificó el informe del New York Times como “lo más insultante”.

El informe publicado el viernes pasado dio cuenta de que los funcionarios federales estaban preocupados por el comportamiento de Trump en los días posteriores al despido de James Comey del FBI por lo que que abrieron una investigación sobre si había estado trabajando para Rusia.

El informe del diario neoyorquino citó a ex funcionarios del orden público anónimos y otras personas familiarizadas con la investigación.

Trump reaccionó el sábado durante una entrevista telefónica transmitida por Fox News luego de que la presentadora Jeanine Pirro le preguntara si está trabajando actualmente o alguna vez para Rusia.

“Creo que es la cosa más insultante que me han preguntado”, dijo. “Creo que es el artículo más insultante que se ha escrito, y si lees el artículo verás que no encontraron absolutamente nada”. Sin embargo, Trump nunca negó directamente la afirmación, un hecho que rápidamente se convirtió en un meme de Twitter alcanzado miles de respuestas y re publicaciones.

Trump continuó diciendo que ningún presidente ha tomado una postura más dura contra Rusia que él.

“Si les pregunta a la gente en Rusia, he sido más duro con Rusia que con cualquier otro, cualquier otro … probablemente cualquier otro presidente, punto, pero ciertamente los últimos tres o cuatro presidentes”.

La investigación obligó a los investigadores de contrainteligencia a evaluar si Trump era una amenaza potencial para la seguridad nacional. De la misma forma se intentó determinar si Trump estaba trabajando deliberadamente para Rusia o si había sido influenciado involuntariamente por Moscú.

El diario neoyorquino informó que los agentes del FBI y algunos altos funcionarios sospecharon de los vínculos de Trump con Rusia durante la campaña presidencial de 2016, pero no iniciaron una investigación en ese momento porque no estaban seguros de cómo abordar una investigación tan sensible e importante, según acotaron las fuentes del New York Times.