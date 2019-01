La vergonzosa enseñanza para Trump en el juicio de “El Chapo”

Mientras el presidente Donald Trump sigue en su cruzada para lograr el financiamiento del muro fronterizo a cualquier costo, los argumentos para la construcción de su barrera en la frontera sur cada vez pierden credibilidad.

Un aforo donde se da cada vez mayor claridad sobre la ineficacia del muro fronterizo es el juicio del narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ya son varios los testigos en el juicio los que aseguran que la mayoría de las drogas se introducen de contrabando en los Estados Unidos se realiza a bordo de barcos de pesca, trenes, camiones con remolque y automóviles comunes que ingresan al país en los puertos legales de entrada y no a través de lugares fronterizos sin muro.

Estos testimonios llega en momentos en que la presión del presidente Donald Trump por un muro fronterizo incluye argumentos de que ayudaría a detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos.

Trump twitteó el viernes que sin una barrera de acero o un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, “nuestro país no puede estar a salvo. Criminales, pandillas, traficantes de personas, drogas y muchos otros grandes problemas pueden entrar fácilmente. ¡Se puede detener en frío!”

…The Steel Barrier, or Wall, should have been built by previous administrations long ago. They never got it done – I will. Without it, our Country cannot be safe. Criminals, Gangs, Human Traffickers, Drugs & so much other big trouble can easily pour in. It can be stopped cold!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019