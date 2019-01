Los ‘mini shorts’ de Eiza González y su ‘t-shirt’ favorita

Los atuendos de la actriz se han visto muy sensuales últimamente

Eiza González ha regresado a trabajar tras unos días disfrutando de las playas de Hawaii y calentando con sus bikinazos. La actriz de “Baby Driver” promociona un nuevo proyecto pero a la vez no se olvida de actualizar a todos sus fans.

En uno de sus momentos libres compartió una imagen en sus Instagram Stories presumiendo su camiseta favorita de la banda Def Leppard. Si bien es una gran “t-shirt”, lo que más sobresalta de la foto son los “mini shorts” de la famosa.

Los shorts de González son ultra cortos que en un movimiento falso podrían traicionarla y exponer algo más. El famoso “wardrobe malfunction” o el “mal funcionamiento de ropa” es real, así como le sucedió a Janet Jackson en el medio tiempo del Super Bowl 2004 cuando supuestamente por un accidente expuso su seno durante su actuación.

Eiza recientemente se lanzó en contra de Donald Trump y su propuesta de construir un muro más grande entre México y Estados Unidos.

“Cuando tienes más tiroteos masivos que días en un año, yo estaría más preocupada por regular las armas de fuego señor presidente y menos del muro”, escribió Eiza sobre la verdadera crisis que vive el país al interior.

En otro mensaje en Instagram se dejó ir mucho más profundo en las tácticas de Trump en cerrar el gobierno dejando a muchos sin su salario sólo por un capricho.

“Todo tiene sentido en afectar los cheques de 800 mil ciudadanos en cerrar el gobierno porque quieres construir un muro para que los mexicanos no entren a robar los trabajos que tú como presidente has afectado”, escribió con algo de sarcasmo. “Quieres proteger esos trabajos mientras estás dejando a esos mismos sin trabajo. Todo tiene sentido. Entonces quieres dinero de los demócratas para construir un muro pero no dejas que tu propia gente reciba su salario. Todo es lógico”.