Miley Cyrus reafirma su amor por Liam Hemsworth con emotivo mensaje

La estrella del pop le expresó unas bellas palabras a su ahora esposo a través de Instagram

Miley Cyrus ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de las redes sociales de los festejos por el 29 cumpleaños de su flamante marido, el también actor Liam Hemsworth, y para ello no ha dudado en desgranar, a través de una extensa publicación compartida en su perfil de Instagram, todas y cada una de las razones que explican por qué está tan enamorada de su chico y por qué su vida en común es a día de hoy más apacible y satisfactoria que nunca.

“Feliz cumpleaños, maridito mío. Cuando nos conocimos solo tenías 19 años y hoy has llegado a los 29. Así que he pensado que debería dar a conocer algunas de mis cosas favoritas sobre ti, porque para eso eres mi chico favorito y hoy celebras tu gran día”, reza el primer extracto del mensaje en el que enumera esos hábitos y actitudes que han convertido al hermano de Chris Hemsworth en el gran pilar de su existencia.

“Esa forma en la que me miras, esa forma en la que miras a nuestros perros, cerdos, caballos, gatos y peces. La forma en que miras a tu familia, a tus amigos, a los extraños e incluso a la vida. Esa forma en la que miras al océano y el tiempo que te tomas para apreciarlo en todo su esplendor. El hecho de que prefieres salir a la calle para ver cómo está el tiempo en lugar de buscarlo en el teléfono. Y la cara que pones cuando recibes buenas noticias y también cuando estas son malas“, ha escrito emocionada.

De la misma forma, y quizá con el objetivo de equilibrar un poco la balanza para que nadie piense que se ha casado con un hombre perfecto -nadie lo es, al fin y al cabo-, la estrella de la música ha colado en su conmovedor tributo alguna que otra referencia al carácter despistado del intérprete, pero también a esa personalidad algo “orgullosa” que ella misma exhibe cuando se niega a admitir abiertamente que Liam tiene razón.

“Me encanta que siempre trates de hacer las cosas a tu manera pero que tampoco tengas problema en pedir ayuda cuando lo necesitas (sí, me he dado cuenta de que yo soy muy orgullosa, tomo nota). Me encanta cuando me dejas calcetines sucios en el suelo porque eso significa que has vuelto a casa. Y me encanta cuando me presentas alguna banda o artista que acabas de descubrir, porque cuando te vas pongo sus canciones para sentir que estás conmigo“, ha revelado la artista en la misma plataforma.

