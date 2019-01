Madres latinas preocupadas por el ambiente alzan sus voces en Washington DC.

Adriana Ruggiero es periodista y especialista en Comunicaciones.

Washington DC – Un grupo de 20 madres viajaron a Washington DC este miércoles desde distintas partes del país para oponerse a la posible confirmación de Andrew Wheeler, elegido de Donald Trump para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés.

Entre las madres, miembros del grupo “Ecomadres”, se encontraba Columba Sainz quien es mamá de dos y está en embarazo de su tercer hijo, pero aun así viajó desde Arizona porque le preocupan las posturas de Wheeler y entiende que quien lidere la Agencia de Protección Ambiental, tiene el poder de afectar la salud de sus hijos y la de ella misma.

Viviendo en Phoenix, una de las áreas más contaminadas del país, Columba ha sentido de primera mano los efectos de la contaminación en su cuerpo y en su hogar, pero no fue hasta que no pudo llevar más a sus niñas a jugar al parque, que empezó a pensar en la importancia de lo que respiramos.

“Antes vivíamos en Tucson y siempre me gustó llevar a mis niñas al parque y dejarlas jugar al aire libre”, dice Columba. Pero luego de dos meses de vivir en Phoenix, su hija mayor empezó a tener dificultades respiratorias y al ver que su condición no mejoraba, Columba decidió investigar. Fue allí cuando se dio cuenta que había días en los que el aire estaba tan contaminado que el mismo Arizona Department of Environmental Quality indicaba no salir al aire libre. Hoy, Columba y toda su familia han sido diagnosticados con asma y ella no ha pasado un solo mes de su embarazo sin estar enferma y con sinusitis aguda, para lo cual debe usar un inhalador que le permita respirar adecuadamente.

Aun así, mientras familias enteras como la de Columba se enferman por la contaminación en el aire que respiran, el potencial nuevo dirigente de la Agencia de Protección Ambiental pareciera estar más interesado en flexibilizar las normas que regulan la protección ambiental, en lugar de fortalecerlas. De hecho, al preguntársele durante su audiencia sobre uno de los temas más importantes no solo en EEUU sino en el mundo, en relación al medio ambiente, el cambio climático, respondió: “No creo que el cambio climático sea una de las crisis más grandes”.

Pero no fueron sus palabras durante su audiencia de confirmación las que llevaron a Columba y otra veintena de madres hasta Washington, sino sus acciones y antecedentes. Wheeler tiene una amplia trayectoria como cabildero de empresas de la industria del carbón y ha impulsado propuestas para revertir las normas ambientales que regulan la emisión de gases contaminantes de automóviles, las emisiones de carbono de las centrales eléctricas y las cenizas de carbón. Asimismo durante su gestión como director interino de la Agencia de Protección Ambiental, ha debilitado la implementación de una ley bipartidista aprobada en 2016 que protege al público de los químicos tóxicos; y ha tratado socavar una regla de la era de Obama que exige que las compañías de energía monitoreen y reparen las fugas de metano. El metano es un contribuyente extremadamente poderoso y veloz en el calentamiento global y estas fugas pueden ocurrir desde el momento en que se realiza el proceso de extracción de gas del subsuelo, conocido como “fracturación hidráulica”, hasta que el gas llega a nuestros hogares. Un reciente reporte del Environmental Defense Fund, explica de manera detallada, lo que daños que las acciones de Wheeler y Trump han ocasionado a la salud pública y al medio ambiente.

Por ahora, y pesar de que pueden ver el parque desde la venta de su casa, los días al aire libre se acabaron para las niñas de Columba. Sin embargo, ella planea seguir luchando por la implementación de normas ambientales que provean una mejor calidad de vida para sus hijos. Asimismo, a través del programa “Ecomadres” de las organizaciones Green Latinos y Moms Clean Air Force, las “ecomadres” buscan involucrar a más Latinos en los problemas ambientales que afectan a sus comunidades y esperan poder darles más herramientas para que puedan tomar acción frente a una administración que según Columba expresa “nos está llevando a un retroceso en los temas de salud y protección ambiental, en lugar de ir hacia adelante”.

Para más información sobre cómo tomar acción en temas ambientales, visiten este enlace. Para más sobre el programa “ecomadres” visiten las páginas de Green Latinos y Moms Clean Air Force