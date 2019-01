Logra Visa U después de ser asaltado por los pasajeros de su taxi

Nunca pensó que la agresión sufrida le iba a permitir arreglar su estatus migratorio y salir de las sombras

Cuando Elías Albarrán sobrevivió a un ataque de parte de tres pasajeros del taxi que conducía, nunca imaginó que cinco años más tarde, por haber sido víctima de un crimen que pudo costarle la vida, obtendría una Visa U.

La Visa U que el gobierno de Estados Unidos entrega a las víctimas de crímenes serios cancela la deportación, otorga un permiso de trabajo, y abre las puertas para la residencia y la ciudadanía.

“Me siento muy contento, muy a gusto y tranquilo”, dice Elías, un inmigrante mexicano de 34 años, padre de una niña de 11 años. Su esposa se encuentra embarazada de un segundo hijo.

Hace cinco años, la noche del año viejo del 2013, el 31 de diciembre, Elías apenas alcanzó a cenar con su esposa y su hija, cuando se salió a trabajar en su taxi.

“El 1 de enero y la Navidad son días de mucho trabajo para los taxistas. Yo quería comenzar el año con el pie derecho, trabajando duro”, dice.

Eran como la 1:30 de la medianoche del 1 de enero del 2014. Elías tripulaba un taxi amarillo, cuando la operadora de la compañía de taxis le mandó un mensaje para recoger a tres pasajeros en el área de Walnut Park al sureste de Los Ángeles, cerca de la ciudad de Huntington Park. El traslado fue de unas pocas cuadras. Cuando llegó a la dirección solicitada, les dijo a los pasajeros que eran 10 dólares.

“Uno de los tres hombres sacó una pistola, y se puso muy agresivo. Empezó a decirme groserías. Yo les dije que se llevaran todo el dinero que traía. Eran como 70 dólares”, dice.

Pero pareció no importarles, relata.

“Otro de los pasajeros, se bajó del carro, me agarró del cuello y me obligó a darle el volante”.

Cuenta que lo pusieron en el asiento de atrás. Empezaron a golpearlo con el cacho de la pistola y querían quitarle las agujetas de los zapatos.

“Yo creo que querían amarrarme. Estaban como drogados. Por la adrenalina del momento yo no sentía los golpes. La verdad estaba bien asustado. Me acordé en ese momento que a otro primo taxista lo mataron en Tijuana. Yo decía, por qué me está pasando esto, si no hice nada”.

Dice que empezó a defenderse y a querer quitarles el arma. En el forcejeo, le pegaron un balazo en un pie.

Todo esto sucedía mientras manejaban el vehículo y amenazaban con querer tomar la autopista. En eso estaban, cuando uno de los hombres, ordenó que se fueran por un callejón cerca de la calle Gage.

“Aproveché para quitarle el seguro a la puerta del carro. Abrí la puerta y me aventé. Al caer, una de las llantas me pasó por encima. Para mi mala suerte en el mismo pie baleado”, dice.

“Escuché que dijeron, ¡déjalo! ¡déjalo! ¡Vámonos!”.

Los hombres que eran latinos y hablaban español huyeron en su taxi.

“Como pude, pedí ayuda en una casa donde tenía una fiesta de fin de año, y en cuestión de minutos llegó una ambulancia y la policía”, comenta.

Elías terminó en el hospital. Cuando fue dado de alta, y se entrevistó con el detective de la ciudad de Bell que llevaba su caso, éste le dijo que había una ley que le podía ayudar a ajustar su estatus migratorio porque él había sido víctima de un crimen.

“Me dijo que lo que me pidieran, él me podía ayudar. Con una Visa U puedes buscar un buen trabajo, me aconsejó”.

De principio, Elías afirma que no le dio importancia a la recomendación del detective. Él es de Tijuana y llevaba desde 2003 viviendo como indocumentado en el área de Los Ángeles. Vino a los 19 años de edad.

Después la pensó mejor, se puso a investigar sobre la Visa U, y decidió buscar un abogado en migración.

El ataque lo sufrió el 1 de enero de 2014. La visa U la solicitó el mismo año. “Como que no lo creía posible. Cuando me llamaron para pedir las huellas, dije, si va en serio. Lo vi más claro cuando me dieron un permiso de trabajo por dos años”.

La abogada en migración, Frances Arroyo del equipo legal del abogado Eric Price le entregó esta semana su Visa U.

“Me alegra mucho que de algo malo que viví, salió algo bueno”, dice feliz. “Me siento muy contento de que ya puedo andar libremente por todo Estados Unidos, sin temor a que la Migra me vaya a parar“, recalca.

Elías trabaja en una fábrica de vidrio, pero revela que quiere dedicarse a la instalación de techos solares.

Sus agresores continúan libres. Después de atacarlo, abandonaron el auto a poca distancia de donde él se arrojó del vehículo en marcha. “Se llevaron mi teléfono y 70 dólares. Yo les dije que tenía más dinero en la visera, pero no se lo quisieron. Creo que solo fue un acto de maldad”, considera.

Elías intentó regresar a trabajar como taxista, pero el trauma que le dejó el asalto, lo hacía sospechar de todos los pasajeros. A veces nomás al verlos cuando estaban a punto de subirse a su auto de alquiler, cancelaba el viaje. Decidió mejor buscar otro empleo.

Junto a la aprobación de su Visa U, recibió un permiso de trabajo por cuatro años, pero en tres años puede solicitar su residencia permanente, y en cinco años la ciudadanía, dice su abogada.

Elías no quiso que se revelara su rostro por miedo a que sus agresores lo identifiquen. Sin embargo, estuvo de acuerdo en compartir su historia porque considera que la Visa U, es un beneficio que muchas personas sin documentos desconocen.

“Aún cuando son víctimas de algún crimen, no lo reportan a la policía, y ni se imaginan que pueden obtener este beneficio migratorio que les da la oportunidad de comenzar una nueva vida al lado de su familia al trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos sin miedo a la deportación”, observa.

Las lecciones

La abogada Arroyo dice que la lección que deja el caso de Elías es sobre la importancia de reportar un crimen sufrido, y colaborar en el curso de la investigación sin temor a ser deportado.

“La Visa U está diseñada para incentivar a esos individuos a salir de las sombras y cooperar con la policía y ayudar en investigaciones criminales”, anota.

Y recalca que es muy importante buscar representación legal adecuada en los asuntos de migración porque es muy complicado navegar el sistema.

¿Al obtener la Visa U, podría Elías proteger a su esposa que es indocumentada?

Una esposa puede beneficiarse y arreglar su estatus migratorio con la Visa U de su esposo. En el caso de que se casen después de que la Visa U fue aprobada, Elías puede solicitar la residencia de su esposa cuando él haga su propia petición para ser residente, afirma la abogada Arroyo.