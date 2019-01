Clarissa Molina fue la sensualidad de rojo en los brazos de Toni Costa, en Mira Quién Baila All Stars

View this post on Instagram

Lo que fue en imágenes mi baile de la 3ª gala de #MiraQuienBailaAllStars junto a @clarissamolinaofficial , mañana les comparto el video del baile “Rumba Bolero” para que lo disfruten tanto como yo. . Y esta semana con quién bailaré?????? Con @sherlyny ? Con @amaralanegraaln ? Con @clarissamolinaofficial ? . #dance #dancer #rumba #bolero #ballroom #mqb #mqballstars #mqb2019 #tonicosta #clarissaMolina