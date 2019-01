Revelan los chats de Emiliano Sala con el hijo de la persona que contrató el avión

El el intercambio de mensajes, el futbolista Jack McKay se ofrecía a organizar el vuelo de forma gratuita

Jack McKay es futbolista de Cardiff. Con apenas 22 años, llegó al club de la Premier League hace sólo unos días. El apellido McKay estuvo en el centro de la escena los últimos días. Jack es hijo de Willie y hermano de Mark, dos empresarios vinculados al mundo del fútbol. Fue Mark quien reveló en los últimos días que estuvo a cargo de contratar el avión que trasladó a Emiliano Sala desde Nantes hasta Cardif, el mismo que está desaparecido desde el pasado lunes.

En las últimas horas, el futbolista reveló una charla que mantuvo con Emiliano Sala y los medios británicos revelaron parte de los mensajes que se enviaron los dos jugadores. Willie McKay habló con la BBC y contó más en detalle lo que fue la reserva del avión.

Remarcó, una vez más, que no tuvo nada que ver con elegir el avión o el piloto, a pesar de reservar el vuelo. Sostuvo que habían contactado a David Henderson, con quien continúan sin explicar por qué no piloteó el avión. Quien estuvo al mando fue David Ibbotson. Finalmente según trascendió en los medios, el vuelo iba a ser el lunes por la mañana y se terminó demorando 10 horas.

En el intercambio de mensajes que publicó la BBC Jack McKay le dijo a Sala que se ofrecían a organizar el vuelo privado de forma gratuita para que vuelva a Nantes a recoger sus cosas y saludar a sus ex compañeros. En un chat le dice que su padre podría arreglar el avión gratis “si le ayuda a marcar goles”.

El intercambio de mensajes

Estos mensajes entre Jack McKay y Sala fueron traducidos del francés, según publicó BBC.

Viernes 18 de enero

7:43 pm – Jack McKay: “Mi papá me ha dicho que te vas a ir a casa mañana. Podría conseguir un avión para llevarte directamente a Nantes y regresar el lunes, a la hora que te convenga, para que puedas llegar a entrenando el martes”.

7:51 pm – Emiliano Sala: “Ah, eso es genial. Estaba viendo si hay algunos vuelos para llegar a Nantes mañana”.

7:56 pm – McKay: “Dijo que podía organizar un avión que iría directo a Nantes”.

7:56 pm – Sala: “¿Cuánto costará?”

7:56 pm – McKay: “Nada. Dijo que si me ayudas a marcar goles no es nada”.

7:59 pm – Sala: “Jajaja con mucho gusto”.

8:00 pm – Sala: “Vamos a marcar muchos goles”.

8:01 pm – Sala: “Quiero irme mañana a Nantes alrededor de las 11 am y volver el lunes por la noche alrededor de las 9 pm a Cardiff si es posible”.

8:05 pm – McKay: “Bien. Te enviaré un mensaje cuando esté resuelto”.

Domingo 20 de enero

5:00 pm – McKay: “Hola, ¿es posible que regrese a las siete de la tarde del lunes por la noche? Solo porque el piloto tiene que volver a casa al norte después de que llegue a Cardiff”.

5:01 pm – Sala: “Hola, serían posible a las siete y media”.

5:03 pm – McKay: “Bueno”.

5:05 pm – Sala: “[IMAGEN DE EQUIPAJE] ¿Puedes preguntar si puedo traer esto en el avión?”

5:06 pm – McKay: “Bien, sí”.

5:07 pm – Sala: “¿Pero eso va a estar bien para el avión?”

5.08 pm – McKay: “Sí, hay espacio en el avión para tu equipaje”.

5:12 pm – Sala: “OK”.

Lunes 21 de enero

4:16 pm – McKay: “Voy a llamar en un momento”.

4:23 pm – McKay: “Dijo que es la misma empresa”.

16:27 pm– Sala: “OK gracias”.