Maca Carriedo responde a declaraciones de Alfredo Adame tras abandonar programa

El actor llamó andrógina furiosa a la conductora

Tras abandonar la emisión del programa D-Generaciones, Alfredo Adame se lanzó contra la conductora Maca Carriedo al asegurar que “está furiosa porque Dios no le dio un pene”.

“Seguramente Maca que es una andrógina (persona que tiene rasgos corporales ambiguos, que no corresponden con los propios de su verdadero sexo) está furiosa y obviamente no ha tenido ninguna relación con hombres, pues no conoce lo que es un miembro viril normal, por eso hizo esa declaración tan estúpida. Ella nunca le ha visto el miembro a un hombre así que no puede saber de medidas, sí es pequeño, standard o grande”, dijo en entrevista con TV Notas.

“A lo mejor le gustaría tener uno, pero nunca Dios ni la naturaleza se lo dio o le dará el privilegio de tenerlo, sí esa es su molestia y esto la convierte en una andrógina furiosa, pues está muy equivocada en esta vida y sinceramente no llegará a mucho”, agregó Adame.

Ante estas declaraciones de Adame, Maca Carriedo respondió la tarde de este viernes a través de su cuenta oficial de Twitter.

Dicha publicación indica: “Ay no, me hablan para saber que pienso de las ofensas de Ese dude. No pienso nada; me valen. Se ofende él solo, se enoja solo, se pelea solo. Todo solo”.

Adame comentó que dicha discusión nació por las fotografías que le mostró a la conductora donde mostraba sus partes íntimas.

“Me empezó a picar sobre cómo era mi pene, así que me atreví a mostrarle las dos fotos donde se ve un miembro de un tamaño bastante aceptable, es más de lo aceptable. Ahí para que no anduviera de habladora y de hocicona, se lo mostré, yo a las pruebas me remito”, sentenció.