Horóscopo: Predicciones del amor y los signos con personalidades compatibles para el mes del amor

View this post on Instagram

✨✨¿Te ha pasado que hay personas que se parecen mucho a ti, tienen hobbies parecidos, maneras de reaccionar, comida favorita y muchas otras cosas más IGUALES? ✨✨ Bueno esto tiene una explicación y no! No, es que sean del mismo signo, sino que son de signos del mismo elemento: #tierra #agua #aire o #fuego, aquí te pongo un ejemplo de parejas 💕 con esas similitudes, que muchas veces te hacen sentir en casa 🥰