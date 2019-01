La exuberante Ariel Winter, estrella de ‘Modern Family’, niega haber recurrido a la cirugía estética

Aseguran que la joven actriz ha cortado partes de su cuerpo

Decir que la relación de Ariel Winter con las redes sociales ha sido siempre complicada es quedarse corto. Como la gran mayoría de jóvenes de su edad, la actriz de ‘Modern Family‘ disfruta documentando su vida en esas plataformas pero en varias ocasiones también ha acabado por cerrar sus cuentas harta del acoso que sufre.

En vista de esos antecedentes, lo más probable es que a la artista de 21 años no le haya hecho ninguna gracia toparse este lunes con un mensaje en su Instagram que cuestionaba su ‘nueva silueta’ en las imágenes que ha compartido de la celebración de su cumpleaños el domingo.

Ese comentario quería disfrazarse de cumplido apuntando que Ariel ya era preciosa antes de que empezara a “cambiar” y a “cortar partes de su cuerpo“: “Si decírselo ayuda a al menos una chica que esté pensando a recurrir a la cirugía a sentirse guapa, entonces merecerá la pena“, añadía para especular con sus supuestos retoques.

Esa supuesta buena intención que encerraban sus palabras no ha conseguido suavizar el comprensible enfado de Ariel al leerlas y, fiel a su forma directa de expresarse, no ha dudado en salirle al paso para aclarar unos cuantos puntos y demostrar que ella no tolera a los haters.

“Aprecio que quieras ayudar a las chicas a quererse tal y como son, pero también es cierto que estás atacando a alguien (a mí) para hacerlo. Y no he recurrido a la cirugía plástica. Tampoco estás apoyando a las mujeres si das por sentado algo solo por el aspecto que tenemos“, ha respondido ella para aclarar que, más allá de la reducción de pecho a la que se sometió en 2015 para atajar los problemas de espalda que padecía, no ha vuelto a pasar por quirófano por razones estéticas.