VIDEO: Lyn May expresa abiertamente su deseo sexual por Yalitza Aparicio

La vedette estuvo en una entrevista con Adela Micha

A la vedette Lyn May le gustaría tener un encuentro sexual con una mujer antes de morir, y admitió que le agradaría que fuera con la nominada del Oscar, Yalitza Aparicio.

En una entrevista con la conductora Adela Micha, May reconoció que ha tenido relaciones con varios hombres pero nunca con una mujer, y que es la protagonista de ‘Roma’ la que le atrae para intentarlo.

“Está guapa ella, está muy bonita, ¿no? ¿A poco no les gusta? ¡Está guapa!“, dijo la vedette.

Uno de los espectadores del programa le preguntó a través de un comentario si la protagonista de ‘La Casa de las Flores’, Verónica Castro, no le llama la atención.

“Verónica es muy linda, yo la quiero mucho, pero no sé, es que me tiene que atraer como persona, y a mí me atrae esa muchacha (Yalitza)“, contestó.

Micha le prometió a May que en su siguiente charla con la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, le comentaría de su deseo.

