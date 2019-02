Pentágono enviará 3,750 tropas adicionales a la frontera con México

El Departamento de Defensa estadounidense enviará 3,750 tropas adicionales a la frontera con México para prestar apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), anunció el Pentágono el domingo.

El apoyo incluiría capacidades de vigilancia hasta finales de septiembre de este año e instalar aproximadamente 150 millas de cable de concertina entre los puertos de entrada. Con este anuncio se aumentaría el número de refuerzos que apoyan a CBP a 4,350.

El Pentágono añadió en el comunicado que las unidades serán desplegadas por 90 días.

“Continuaremos evaluando la composición de la fuerza requerida para cumplir con la misión de proteger y asegurar la frontera sur”, dice el comunicado.

El departamento había anunciado el pasado jueves que aumentaría las tropas desplegadas en la frontera sur.

Este despliegue había sido autorizado previamente hasta el próximo 31 de enero por el anterior secretario de Defensa, Jim Mattis.

El presidente Trump también había mencionado por Twitter el despliegue.

“Más tropas están siendo enviadas a la frontera sur para detener los intentos de invasión de ilegales, a través de grandes caravanas, a nuestro país”, dijo Trump. “Hemos parado las otras caravanas y también pararemos estas. Con un muro podría ser mucho más fácil y menos caro. Construyéndose”.

More troops being sent to the Southern Border to stop the attempted Invasion of Illegals, through large Caravans, into our Country. We have stopped the previous Caravans, and we will stop these also. With a Wall it would be soooo much easier and less expensive. Being Built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019