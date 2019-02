¿Guerra al interior del partido republicano por el muro fronterizo?

A pocos días de que se cumpla el plazo que dio el presidente Donald Trump para llegar un acuerdo con el partido demócrata que permita asegurar la construcción del muro fronterizo sectores al interior del partido del primer mandatario temen lo peor.

El senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham advirtió este lunes que podría haber una “guerra” entre los republicanos si el presidente Trump declarara una emergencia nacional para construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

Graham reconoció que la idea divide a los republicanos, a quienes argumentó que deberían unirse detrás del presidente si termina pasando por encima del Congreso para construir el muro, informó The Hill.

“Me parece que tendrá que hacerlo solo, pero podría haber una guerra dentro del Partido Republicano por el muro”, dijo Graham.

In Greenville, @LindseyGrahamSC says he’s “not very optimistic” about the odds of a wall funding deal with Democrats.

“It seems to me that (Trump) is going to have to go it alone. But there could be a war within the Republican Party over the wall…” #scpol pic.twitter.com/DMpfB2UgwT

