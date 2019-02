Elenco de ‘Betty en NY’: Conoce a los personajes de la telenovela de Telemundo

La nueva versión de "Yo soy Betty, la fea" tendrá locaciones en "la gran manzana"

Una nueva versión de la clásica telenovela “Yo soy Betty, la fea” llega a Telemundo bajo el título de “Betty en NY“. La serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano (Elyfer Torres), una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York e irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo.

Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V&M Fashion, se convierte en la secretaria personal del presidente de la empresa.

Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Aunque Betty es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudarla a la hora de afrontar el mayor desafío de todos: encontrar el verdadero amor.

ELENCO

Elyfer Torres (Beatriz Aurora Rincón Lozano): Graduada con honores como economista y con un posgrado en finanzas. Nacida en Estados Unidos, pero de padres mexicanos, que emigraron a EUA hace 30 años para empezar una nueva vida. Para muchos, inclusive para ella misma, no tiene ningún atractivo físico. Su falta de noción por el buen gusto es producto de una crianza estricta y de unos padres sobreprotectores, que se han encargado de comprarle su ropa conservadora y hasta de decidir su vida social.

Su único interés, por ahora, es destacarse en su vida profesional y pagarle a su padre todo el esfuerzo que tuvo que hacer para que ella fuera a la universidad. Es una mujer disciplinada, honesta, leal y muy trabajadora. Jamás ha desobedecido una orden, y la única vez que llegó tarde a casa, fue porque tuvo un accidente en el Metro. Es juiciosa, soñadora y muy dulce. Al ser tan inocente, ha sido víctima de bullying, por lo que ha optado por burlarse de sí misma, para sobrevivir al entorno en el que no logra encajar.

Al entrar a V&M se enfrentará a su peor miedo: el mundo de las bonitas, ese, por el que tantas veces se ha sentido inferior. Beatriz tiene la autoestima baja y se escuda en los libros para esconder sus temores. Es insegura, introvertida, tímida y modesta, y por su tono de voz nervioso y su lenguaje corporal retraído, suele pasar desapercibida: invisible.

Erick Elías (Armando Mendoza): Nacido en Estados Unidos, hijo de Margarita y Roberto, una ejemplar y exitosa pareja mexicana, que se ha destacado en el mundo de la moda durante 30 años. Armando estudió Bussiness Administration en Princeton, y luego de disfrutar de unas buenas vacaciones, ha regresado a Nueva York para asumir la presidencia de la empresa de su padre, en la que ya había trabajado antes, y en la que espera seguir demostrando sus habilidades, ganándose el respeto de su familia y empleados, y extendiendo el imperio. Es atractivo y encantador, sofisticado y buena vida.

Sólo es fiel a sí mismo y siente una enorme debilidad por las mujeres hermosas, de las que se considera una víctima. Vive en su loft de soltero en Tribeca, siempre está vestido a la moda y encabeza la lista de los solteros más cotizados de Nueva York y, aunque la idea de casarse riñe con la libertad de su soltería, está comprometido por conveniencia con Marcela Valencia, una socia de la empresa que cuenta con el voto decisivo de las decisiones de la junta. Inteligente, sagaz, perspicaz y diestro con las palabras.

Un hombre hábil, recursivo y cerebral, para quien su filosofía es la productividad, y la ambición, su único motor. Sus grandes defectos son la impulsividad y el mal humor. Explota con facilidad y se frustra siempre que algo le sale mal. No acepta un no como respuesta, ni teme en subir el tono de voz para imponerse. Jamás ha fracasado en nada de lo que se propone, y aunque es un hombre con buena educación y principios morales, no dudará en ablandar sus escrúpulos para sacar a V&M adelante, y ganarle la competencia a Daniel, su cuñado y principal opositor, quien anhelaba la presidencia de la empresa, y asegura que a Armando le queda grande el cargo.

Siempre rodeado de mujeres hermosas, Armando aceptará una fea sólo por necesidad. Es ególatra y pedante. No ha nacido una mujer que se niegue a sus encantos ni a los de su mejor amigo, Ricardo, con quien comparte una colección de conquistas hermosas y el deseo frenético de tenerlas a todas. Su gran debilidad es el orgullo y, para lograr el reconocimiento social y laboral por el que tanto lucha, tendrá que aprender a los golpes la humildad.

Sabrina Seara (Marcela Valencia): Mexicana, VP de Marketing de V&M, hermosa, elegante y muy distinguida. Estudió Mercadeo y Publicidad en una prestigiosa universidad americana, donde se destacó por sus conocimientos, y, sobre todo, por sus conexiones y amigos en la industria. Sus fallecidos padres, Alfredo y Eugenia Valencia, son los socios fundadores de V&M. Ella es la única de la familia que aún trabaja en la empresa, velando por los intereses de sus hermanos Daniel y María Beatriz.

Es una apasionada por la moda y por mantener el legado de sus padres. Perfeccionista, controladora y muy competitiva. Cauta y sagaz, no tiene problema en esperar pacientemente el mejor momento para atacar, pero una vez que lo hace, es implacable. Clasista y elitista, aunque justa y considerada. Puede entender con facilidad los dramas humanos y dar un buen consejo, pero siempre dejando bien marcado el límite con sus empleados. Es una mujer leal y fiel, capaz de anteponer la felicidad de su pareja a la suya.

Es la prometida de Armando, a quien ama intensamente, y por quien será capaz de sobrepasar extremos inimaginables. Detrás de esa fachada fría y celosa, hay un corazón solitario y asustado, que tolera en silencio los desplantes e infidelidades de su futuro marido. Luchará obsesivamente por el amor de su vida, sometiéndose a sí misma a situaciones extremas, que sólo una mujer con su entereza y sabiduría sería capaz de sortear.

Sylvia Sánez (Patricia Fernández): Colombiana de nacimiento. Llegó a Estados Unidos, con sus adinerados padres cuando era tan sólo una adolescente, y desde entonces, es la mejor amiga de Marcela, a quien conoció en la preparatoria. Alcanzó a estudiar cinco semestres de finanzas en la DUI (Delaware University of Intellectuals) antes de lograr el único propósito por el que se inscribió en la universidad: un marido.

Luego de un corto noviazgo de 4 meses, Patricia “cazó” a su profesor de negocios e inversionista de Wall Street, Mauricio Goldberg, pensando que había alcanzado el cielo con las manos. Pero para su desgracia, cansado de su inmadurez y sus exigencias, Mauricio decidió ponerle punto final a su relación; y como firmaron bienes separados al casarse, Patricia no se quedó con mucho. Su ex, cansado de sus quejas y lloriqueos, y consciente de su ineptitud e incapacidad para sobrevivir por sí sola, le dejó su pequeño estudio de soltero en el Upper West Side de Manhattan y uno de los carros, que Patricia atesora como memoria de sus tiempos gloriosos. No conoce el valor del dinero, ni el significado del trabajo duro y el esfuerzo.

Todo en la vida lo ha solucionado gracias a su belleza. Es muy atractiva, elegante y manipuladora. Cree que su origen la hace superior al resto, y aprovecha toda oportunidad, para humillar a los demás con su posición privilegiada. Pero el divorcio y la quiebra económica de su padre, la han dejado en la ruina, y por primera vez, debe afrontar el difícil reto de mantenerse sola. Así que decidida a no recortar su presupuesto de gastos, sus tarjetas, el salón de belleza, el mantenimiento de su depa y su carro último modelo, se ve obligada a aceptar el trabajo de secretaria de Armando, asegurándose a sí misma que será temporal… mientras consigue otro marido que la mantenga.

Patricia es orgullosa, pedante, burlona y antipática; ve a los hombres como una cuenta bancaria y sólo le interesa su propio bienestar. Es superficial, materialista y descarada. Pero su arrogancia sólo le hará daño a sí misma, ya que, al cruzar cualquier límite para guardar las apariencias, sufrirá los desplantes de los hombres y, a las malas, tendrá que aprender humildad.

Aaron Díaz (Ricardo Calderón): Profesional en finanzas, es socio minoritario y VP de Business Development en V&M. Su padre es mexicano y su mamá americana, lo que le da el perfecto latin lover appeal del que tanto se enorgullece. Nació en México, pero ha vivido toda su vida en Nueva York. Es clasista y superficial. Su único objetivo es llevar a las mujeres más bonitas del mundo a su cama y cuenta con una larga lista de conquistas, que presume constantemente. Es el mejor, fiel y leal amigo de Armando, su cómplice de aventuras.

Vanidoso y metrosexual, dedica mucho tiempo a su imagen; cuida meticulosamente su apariencia y se hace semanalmente masajes, limpiezas hidratantes y tratamientos corporales. Practica TRX y sigue una estricta dieta detox para detener el envejecimiento. Es reconocido como una figura de autoridad en la vida nocturna. Todos los meseros lo conocen y ningún bar se inaugura en N.Y. sin contar con su presencia. Es interesado, inmaduro, manipulador, mentiroso y ególatra.

Presume de su hombría y de ser la mejor experiencia para una mujer en la cama, pero le tiene pavor al compromiso. Se cansa rápidamente de sus parejas y, aunque a todas les promete el cielo, a ninguna le cumple nada al siguiente día. El único problema que tiene es la edad. El tiempo ha empezado a pasarle factura, y las primeras canas empiezan a crecer. Su afán por no envejecer, le está dando un tinte solterón que desacredita su imagen y, poco a poco, su popularidad empieza a decaer y si no madura y aprende de la lección, podría no llegar a los 40.

Mauricio Garza (Nicolás Ramos): Administrador de empresas y economista. Nerd de vocación y enamoradizo de corazón. Suspira por todas las mujeres hermosas, en especial las rubias como Patricia Fernández. El problema es que su apariencia física, desgarbada y sin gracia, su peinado y sus grandes lentes, no lo ayudan a concretar ninguna conquista. Su gusto para combinar la ropa es tenebroso, y aunque él cree que se ve muy bien, es blanco de burla de los vecinos del barrio.

Es un hombre solitario y aislado, que ha encontrado en la vecina casa de los Rincón en New Jersey, un refugio para disfrutar del hogar que no tiene. Desde muy pequeño su madre lo dejó al cuidado de su abuela, pero ha sido él quien ha tenido que cuidar de ella. Merodea diariamente la cocina de Julia y, a pesar de los agudos comentarios de Demetrio, siempre llega puntual a la hora de la comida.

Es como un hermano para Betty, la conoce desde pequeña y comparte con ella su peculiar sentido del humor y la habilidad para sobrevivir en un mundo que los rechaza por su apariencia. Es tierno, amable, muy noble, leal y de buenos principios. Un genio con los números, analítico y suspicaz. Ayudará a Betty a sobrevivir a los nuevos retos de su vida, a la vez que él mismo logra su sueño: enamorar a Patricia Fernández.

Héctor Suárez Gomís (Hugo Lombardi): Mexicano de nacimiento, pero neoyorkino de corazón. Llegó desde muy joven a Nueva York, persiguiendo a un guapo modelo argentino que le partió el corazón, pero le abrió las puertas de V&M Fashion, donde gracias a su talento, creatividad y buen gusto, hoy es un famoso diseñador exclusivo que dicta la parada en el mundo de la moda.

Es el consentido de V&M, y lidera un grupo creativo que consta de un diseñador técnico, un dibujante, una patronista, un diseñador gráfico y una sample maker, de la que depende constantemente: Inesita, su mano derecha e izquierda. Más que su sample maker, es su asistente y su única figura materna.

Heterofóbico selectivo, arrogante, déspota, elegante, refinado, imprudente e impertinente. No tiene pelos en la lengua, en especial, cuando de criticar al mal gusto se trata. Se ha declarado a sí mismo un custodio defensor de la belleza y la moda, y nada le molesta más que la fealdad y el mal gusto al vestir, a lo que se considera alérgico.

Apasionado, irónico, mandón, exigente y esnobista, vive en un hermoso estudio en Chelsea. Este renombrado diseñador hará temblar al Pelotón con sus comentarios mordaces, en especial a Betty, a quien considera la encarnación de la monstruosidad.