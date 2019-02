Erika Buenfil sale de Televisa tras 40 años

La actriz protagonizó telenovelas como "Amores Verdaderos", "Tres Mujeres" y "Marisol"

Erika Buenfil ha sido una de las actrices emblemáticas de Televisa protagonizando telenovelas como “Amores Verdaderos”, “Tres Mujeres” y “Marisol”. Tras 40 años de ser una estrella exclusiva de la televisora, la actriz anunció que su contrato ya se terminó.

“No te puedo decir qué se siente porque acaba de suceder. Me sorprende. Estaba en una zona de confort muy arropada y segura, y no es que esté insegura, simplemente estoy libre, como recién divorciada y ahora yo tengo la libertad de andar con quien yo quiera”, dijo Buenfil a “Ventaneando” de TV Azteca.

El cambio es uno que se ha vivido dentro de la empresa desde hace algunos años que ha servido para ahorrar costas ya que antes se tenía a todo el talento en la nómina estuvieran trabajando o no, esto para que no aparecieran en proyectos de competidores. Para Buenfil, todo ha representado un renacer como personal y como profesional.

“Es como renacer, como una nueva Erika Buenfil y es como un aquí estoy, viva, guapa, con un chorro de energía, con todo mi talento. Tengo todavía muchas cosas nuevas que contar y ahora tengo más lugares en donde contarlas y poco a poco lo voy a tener que ir asimilando”, explicó.

“Televisa la llevo en mi corazón, tengo 40 años en esa empresa, hay cambios y hay ajustes. Sigo con muy buena relación y espero hacer muy buenas relaciones también. NO estoy cerrada, tengo que trabajar, tengo un hijo que sacar adelante entonces en este momento estoy por estrenar mi obra de teatro, pero todo suma y todos los nuevos trabajos que lleguen va a ser una nueva oportunidad para abrir nuevos horizontes además del camino que llevo recorrido en Televisa”, dijo.