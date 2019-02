Hablar con las mascotas es síntoma de inteligencia, según la ciencia

Muchas personas con mascotas les hablan como si fueran humanos, algo común que no debe catalogarse como un comportamiento infantil o inmaduro

Algunas personas que no tienen mascotas no entienden el comportamiento de los que sí tienen perros o gatos. Se sorprenden cuando los ven hablarles como si fueran humanos. Les puede parecer loco o incluso estúpido, pero resulta que este comportamiento está lejos de ser tonto, de hecho, es exactamente lo contrario.

Un experto en antropomorfismo, la atribución de características o comportamientos humanos a un dios, animal u objeto, sugiere que la ciencia detrás de por qué las personas hablan con los animales es en realidad un signo de inteligencia, revela el periódico Metro.

“Históricamente, el antropomorfismo se ha tratado como un signo de infantilidad o estupidez, pero en realidad es un subproducto natural de la tendencia que hace que los humanos sean especialmente inteligentes”, explicó el Dr. Nicholas Epley, profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago.

Este comportamiento también puede extenderse más allá de los animales. Si eres de los que también le grita a la computadora si no funciona o a tu auto si no arranca, eso también puede ser signo de ser más inteligente. Atribuir cualidades humanas a no humanos, revelan nuestra inteligencia única, según Epley.

Si eres una persona a la que le encanta chatear con tus mascotas, entonces siéntete libre de continuar, ¡solo demuestra lo inteligente que eres!