¿Cúales fueron las series de Netflix más vistas en 2018?

High Speed Internet analizó cuales son los shows favoritos en cada estado

Netflix cerró el año 2018 con casi 140 millones de usuarios a nivel mundial, además de ofrecer contenido streaming produce gran parte de las series y películas.

La empresa especializada en consumo de internet y contenidos “High Speed Internet” condujo un estudió utilizando Google Trends donde determinó cuales fueron los shows de Nextflix más buscados en 2018 por cada estado. Revisa cual fue el más popular en tu estado.

La primera posición la ocupa 13 Reasons Why, siendo la favorita en 7 estados (Connecticut, Illinois, Mississippi, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio y Rhode Island). La segunda casilla pertence a The End of the F***ing World la cual fue la preferida en 6 estados (Arizona, Iowa, Maine, Nevada, New Hampshire y Carolina del Sur).

El tercer puesto lo tiene el superhéroe de Marvel Daredevil, que recientemente ha sido cancelada debido a que la saga es propiedad de Disney y esta compañía anunció el lanzamiento de su plataforma de contenidos streaming.

Las otras dos posiciones las ocupan Orange is the New Black y Stranger Things, la última estrenará su tercera temporada el 4 de julio.

Mira la imágen y descubre la serie favorita en tu estado.

Una de las curiosidades del estudio fue que en Nuevo México, por ejemplo, las series que ocupan la primera posición son Breaking Bad y Better Call Soul, vale la pena destacar que ambas series fueron grabadas en ese estado, quiere decir que los habitantes de Nuevo México prefieren consumir contenido local.

Asimismo, la capital del país parece estar consumiendo mucho contenido ya que 16 opciones fueron favoritas. Finalmente, en el estado de California la más solicitada fue Jane The Virgin y en Nueva York fue Dardevil.