Señales de posible cáncer que tu doctor no debe ignorar

Hay señales que nuestro cuerpo envía y que ignoramos por comunes, sin saber que pueden ser síntomas de cáncer

Dicen que el cuerpo siempre nos está enviando señales de que algo nos pasa, que algo no marcha como debería. Para ello es importante saberlo escuchar.

También es importante que, en caso de que se experimente alguna de estas reacciones o síntomas, acudas al doctor y que él averigüe qué sucede en tu organismo.

SANGRE

La sangre es un factor que indica que estamos vivos, que nuestra sangre corre por nuestras venas transportando oxígeno. Si de repente sangras, eso no puede ser bueno a menos que sepa de dónde viene (un corte o rasguño, por ejemplo). Si sangras, ya sea por mocos o por una tos, ve al médico. “Esto puede ser sangre en la orina, sangre en los intestinos, sangrado vaginal después de la menopausia o tos con sangre”, explica a Reader’s Digest Martha K. Terris, MD, profesora distinguida de Witherington y presidenta del Colegio Médico de Georgia en la Universidad de Augusta. Las mujeres, ya sea que hayan pasado por la menopausia o no, tampoco deben ignorar el sangrado inexplicable.

Neumonía recurrente

Los problemas crónicos son la forma en que su cuerpo capta su atención. “Un patrón que he notado es que muchos pacientes tienen síntomas que pueden explicarse y mejorar con el tratamiento. Pero siguieron sucediendo sin una buena explicación de por qué, y nadie se detuvo a preguntar por qué estaba sucediendo esto “, cuenta Mendel Goldfinger, MD, oncólogo del Hospital Metodista de Brooklyn Presbiteriano de Nueva York al medio mencionado. “Por ejemplo, un hombre de 40 años que nunca tuvo neumonía y de repente desarrolla neumonía dos veces en un año debe preguntarle a su médico por qué ahora está sucediendo esto, incluso si la neumonía mejora con el tratamiento de antibióticos”.

Bultos o protuberancias

Si golpeas tu espinilla contra una mesa de café, es muy probable que veas un moretón y un bulto en la superficie. Pero si aparecen bultos o nudos inusuales y no recuerdas haberte golpeado con nada, desconfía. “Los bultos pueden afectar la piel o estar debajo de la piel en la ingle, la axila, el cuello, los senos o el abdomen”, dice la Dra. Terris. Si persisten o regresan regularmente, ve al médico. Un bulto en el seno, por ejemplo, podría ser síntoma de otras patologías, además del cáncer de seno.

Fiebre

Una fiebre inexplicable (no tiene una infección o virus que pueda estar causándola) es motivo de preocupación, especialmente si vuelve a aparecer. “Si tienes fiebre durante 24 horas o 48 horas y tomas un poco de Tylenol y desaparece, no es una fiebre por cáncer”, aclara Ioana Bonta, MD, oncóloga médica en Cancer Treatment Centers of America en Atlanta. “Pero una fiebre baja durante una semana o dos semanas que no desaparece, incluso si tomas Tylenol o ibuprofeno, es una fiebre preocupante”.

Pérdida de peso inexplicable

La mayoría de nosotros no vemos esto como un problema, por eso hay que ser sensatos y coherentes con el orígen de la pérdida de peso. La Dra. Bonta advierte de que una pérdida de peso inexplicable nunca es buena. “El cáncer secrega hormonas que causan pérdida de masa”, explica. “En general, las personas con cáncer perderán peso. Si no has cambiado algo, como tu dieta o comenzaste a hacer ejercicio, y estás perdiendo peso, es un problema “.

Sudores nocturnos

Al igual que con la fiebre, los sudores nocturnos son una señal de que tu cuerpo puede estar en exceso de velocidad para combatir el cáncer, un virus u otras células invasoras. “Tu cuerpo ve las células como extrañas y regula la respuesta inmune, lo que lleva a síntomas como fiebre y sudores nocturnos”, cuenta Joel Warsh, MD, un profesional de medicina integralen Studio City, California.

Esto es especialmente común en personas que tienen linfoma o leucemia, dice la Dra. Bonta. “Cualquier paciente con leucemia, me dirá que se levantan en medio de la noche empapados. Tienen que cambiar la colcha y el pijama ”, dice. Estos sudores nocturnos son diferentes de los sofocos relacionados con las hormonas, señala la Dra. Bonta. “Si puedes identificar una causa y tratarla, no es cáncer. Pero los sudores nocturnos empapados son una preocupación para algunos tipos de cáncer “.

Reflujo o ácido

Si tomas mucho antiácidos y no mejoras es posible que debas hablar con tu médico acerca de un medicamento más fuerte y la posibilidad de una causa cancerosa. “El cáncer gástrico no es el cáncer más común, pero está aumentando en incidencia”, explica la Dra. Bonta. “Las personas que tienen reflujo o enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) pueden no darse cuenta, pero el revestimiento del esófago está cambiando”.

Con el reflujo prolongado, las células normales y sanas que recubren el esófago son reemplazadas por células anormales que pueden volverse cancerosas. Esta condición, llamada esófago de Barrett, puede ser un precursor del cáncer, dice la Dra. Bonta. “La acidez estomacal persistente puede ser uno de los primeros signos de cáncer, especialmente si esa acidez está coordinada con problemas o dolor al tragar”-

Úlceras bucales o en la lengua que no sanan.

Las úlceras bucales comunes como las aftas bucales o el herpes labial son molestas, pero rara vez son una preocupación seria. El herpes labial generalmente es causado por el virus del herpes simple tipo 1, un virus altamente contagioso que se transmite cuando con el contacto. Las úlceras pueden producirse por enfermedad, estrés o exposición al sol. Las úlceras bucales son igualmente comunes, aunque no está claro por qué se desarrollan. Una combinación de factores, que incluyen lesiones leves en la piel, deficiencias en la dieta y ciertas bacterias, puede ser la causa. Ante cualquier dolor en la boca, presta atención a la duración. “Si tienes una llaga persistente, como por un mes, y no desaparece y está empeorando, esto es algo que debe revisarse”, dice la Dra. Bonta. La llaga puede ser un signo de cáncer de piel o, rara vez, un cáncer de cabeza o cuello.

Lesiones en la piel que cambian.

Los lunares y las pecas rara vez crecen, cambian de color o cambian de tamaño. Si ves una mancha en tu piel que hace cualquiera de esas cosas, es posible que pueda ser cáncer. Es hora de visitar al dermatólogo. “Cualquier lesión cambiante debe ser vista por un dermatólogo, especialmente en personas con piel clara. Están en alto riesgo de melanoma “, advierte la Dra. Bonta. “No esperes a ver si desaparece”. La doctora agrega que no solo las personas de piel clara deben ser conscientes del cáncer de piel. “Uno de los peores casos de melanoma que he visto fue en un hombre, de unos 20 años, de Etiopía. Tenía una forma bastante agresiva de melanoma en la planta del pie “.

Además, ten en cuenta que no todos los melanomas cambian de forma o tamaño. Vale la pena consultar a un dermatólogo y que explora los lunares que tienes desde hace años.

Hinchazón

No es raro experimentar hinchazón de vez en cuando, especialmente después de comer alimentos ricos en fibra a los que puede ser sensible, como las coles de Bruselas y los frijoles. Una vez más, la persistencia es clave: si la hinchazón persiste con el tiempo y no se alivia a pesar de haber cambiado tu dieta y de haber probado los remedios caseros para la hinchazón, es hora de hablar con el médico.

“El síntoma más común en pacientes con cáncer de ovario es el aumento de la presión abdominal“, cuenta la Dra. Bonta. “Dicen que se llenan muy rápido. Puede que no sea nada porque la hinchazón también es un síntoma común posterior a la menopausia, pero también es uno de los síntomas más comunes del cáncer de ovario ”, explica. “El cáncer de ovario se llama el asesino silencioso porque una vez que lo encontramos, es demasiado tarde. No hay pruebas de detección para ello. Es por eso que debe prestar atención a los síntomas.

Patrones irregulares del intestino

Tus hábitos intestinales pueden cambiar con lo que comes, pero si son impredecibles y molestos, es posible que sean signos potenciales de cáncer. “Me preocupa el estreñimiento y la diarrea, pero lo que más me preocupa es alternar entre los dos”, aclara la Dra. Bonta. “El cáncer de colon u otras neoplasias malignas pueden detener los intestinos y evitar que las heces se muevan. Eso puede llevar al estreñimiento. Cualquier cambio constante, o cualquier alternancia entre el estreñimiento y la diarrea, es un problema.

Tos

La tos es la forma en que su cuerpo despeja las cosas que irritan los pulmones. Una tos con alergias o gripe no es infrecuente. Sin embargo, si tiene una tos persistente sin otros síntomas, es posible que deba realizarse una prueba de detección. “Si eres fumador y tienes tos, no esperes tres meses hasta que te vea un médico”, aconseja la Dra. Bonta. “El riesgo depende de cuánto tiempo hayas estado fumando, los años y la cantidad”.

Dolor en los genitales

Si bien esto es más un signo de enfermedades de transmisión sexual, las lesiones en la vagina o el pene también pueden ser un síntoma de cáncer. “El VPH (virus del papiloma humano) puede manifestarse como verrugas”, dice la Dr. Bonta. El virus también puede causar cáncer cervical, por lo que una prueba de Papanicolaou regular es tan importante para las mujeres. Se debe realizar cada tres años en las mujeres sanas menores de 30 años y cada cinco años en las mujeres mayores de 30 años.

Micción frecuente

“El cáncer de próstata es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hombres en los EE.UU.”, Dice Vahan Kassabian, MD, oncólogo urológico de Georgia Urology. (El cáncer de piel es el número uno). “A la mayoría de los hombres se les diagnostica en una etapa temprana de la enfermedad, que generalmente no presenta síntomas perceptibles”.

Sin embargo, dice el Dr. Kassabian, algunos cánceres de próstata se diseminarán localmente, y eso puede provocar síntomas. “Los hombres con cáncer de próstata localmente avanzado pueden experimentar síntomas urinarios, como la micción más frecuente o una corriente urinaria de una semana”, dice. “Para los hombres con cáncer de próstata metastásico más agresivo, las señales de advertencia comunes incluyen fatiga, dolores y molestias, debilidad o entumecimiento, dificultad para quedarse dormido y dificultad para realizar las actividades cotidianas, como subir las escaleras o sacar la basura”.