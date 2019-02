“Si hablaba, me cortaban el cuello”: ex empleada de Michael Jackson describe sus relaciones con niños

La ex empleada confirma que en casa del cantante siempre hubo niños con los que él se bañaba desnudo y afirma que: "había un montón de vaselina por todo Neverland -su rancho-..."

Adrian McManus trabajó para Michael Jackson como empleada doméstica en el famoso rancho Neverland. La contratación de Adrian fue en el año 1990 y según informó Infobae después de tres meses de trabajar en la propiedad ella fue la elegida para que limpiara, también, la habitación del famoso cantante.

Con el tiempo McManus pasó a ser la empleada personal de Jackson, y ahora sobre toda esa experiencia brinda espeluznantes declaraciones en entrevista con 60 Minutos, con Liam Bartlet. El programa, según reporta dicho medio, aún no ha visto la luz pública, sin embargo en los avances Adrian revela que no pudo hablar en el pasado sobre todo lo que realmente sucedía adentro de la habitación de Michael Jackson ya que temía por la seguridad de su familia y su propia vida, pero ese miedo parece que ya no es parte de su vida.

En entrevista la ex empleada dice: “Tenía miedo de decir algo malo sobre el señor Jackson. Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello, y que nunca encontrarían mi cuerpo”, aseguró McManus a Bartlett. Ella también agregó que: “La primera vez que limpié su habitación, ni siquiera sabía por dónde empezar”. Adrian describe a Michael como un depredador, con la actitud de un depredador.

McManus dijo que el conocido como rey del Pop sí “acariciaba y besaba” a los niños que visitaban su casa. Adrian trabajó cuatro años para Jackson, y también asegura que el cantante tenía varias caras que incluso había un lado amable en él y aseguró que “sin embargo había un lado oscuro”.

Hace algunos días la ex doméstica también le brindó otros detalles sobre el intérprete de “Billie Jean” a DailyMailTV. Dijo que junto a éste siempre habían muchachos muy jóvenes en su habitación, con quienes tenía actitudes que ella describe como “inapropiadas”. “Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú solo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal”, recordó según reportó Infobae.

También recordó que durante los fines de semana largos Michael contaba con invitados especiales, niños, con quienes se bañaba en el jacuzzi, y afirma que muchos de éstos solían andar por la casa, casi siempre desnudos o en ropa interior, por esta razón para ella era común encontrar la ropa interior de éstos niños y la de su jefe adentro de la bañera o tirada en los alrededores de la habitación.