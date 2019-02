Fue a recoger a su bebé a casa de su ex y al abrir el refrigerador se entera de desgarradora situación

El joven padre ha dado muestra de sensatez, civilización y sobre todo, de mucho amor

Tristemente, no todas las parejas son “para toda la vida”, por lo que muchos hombres y mujeres deben experimentar el doloroso proceso de la separación, el cual, lastimosamente, en la mayoría de los casos, no se da de manera amistosa, a pesar de que en varios casos existen hijos de por medio.

Pero un joven llamado Brandon Carpenter ha dado a todos una lección con una historia que compartió en su Facebook respecto a algo que hizo para ayudar a su exesposa y madre de su hija.

Desde el principio de su separación, Brandon y su exmujer acordaron que llevarían siempre una relación cordial por el bien de su hija, lo cual implica el tener que hacer cosas para ayudarse mutuamente.

Eso fue lo que hizo el joven, quien hace unos días, fue a recoger a su bebé a casa de su ex, pues le tocaba quedarse unos días con la pequeña. La mamá le pidió que pasara a la casa para que pudiera recoger unas medicinas que la niña estaba tomando.

Cuando llegó a la casa, Brandon, por curiosidad, abrió el refrigerador de casa de su ex y se quedó helado al percatarse de que este estaba completamente vacío. Lo único que había en él era agua. Entonces fue a checar la despensa y encontró que había todo tipo de alimento para bebé, pero comida para la madre nada.

Así que tomó una decisión. De inmediato se fue al supermercado para comprarle muchos víveres a su ex.

¨Trabaja doble turno y también se encarga de nuestra hija. Paga el alquiler y todas las facturas, además de la cuota de su coche. Fui al supermercado y me aseguré de comprar comida para las próximas semanas. No estamos juntos pero eso no significa que no pueda atenderla cuando lo necesita¨, escribió el papá en Facebook.

¨Sé que la madre de mi hija es buena y la cuida lo mejor que puede, eso me hace feliz. Algunos pensarán que tan sólo debería pagar los gastos de mi hija, pero creo que eso sería muy inmaduro. ¡Debemos crecer y asumir responsabilidades en todos los aspectos de nuestras vidas!¨, concluyó Brandon.

Esta publicación ha dejado atónitos a muchos, quienes han reconocido el noble gesto de este chico con su expareja.