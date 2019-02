AMLO apoya a Jorge Ramos, pero rechaza condenar a Maduro y niega presión de Administración Trump

El mandatario respalda petición de la Cancillería mexicana para que Venezuela devuelva equipo al periodista de Univisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien fue retenido por alrededor de dos horas en el Palacio de Miraflores, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio por terminada una entrevista cuyas preguntas le incomodaron.

El mandatario mexicano mantuvo su postura de no intervención en el conflicto en Venezuela, pero dijo que está a favor del periodismo libre en cualquier parte del mundo.

“Nosotros somos partidarios de la liberad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo, eso es lo que podemos señalar”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “Desde ahora, le expreso mi solidaridad, lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado”.

El presidente dijo que respalda la postura del canciller Marcelo Ebrard, quien pidió al Gobierno de Maduro devolver el equipo y las pertenencias al periodista de origen mexicano y a sus compañeros, quienes fueron deportados este martes de Venezuela.

“Sí, lo que pidió la Cancillería, pero no voy a abordar más sobre el tema”, apuntó. “Nosotros le tenemos mucha confianza a Ebrard y, en este caso, las opiniones de la Cancillería se apegan a la política que mantenemos… y no hay ningún problema”.

López Obrador dijo que no le interesa ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”, en referencia a que prefiere atender temas de asunto nacional, pero la insistencia de reporteros lo llevó a extender su intervención sobre Venezuela, defendiendo la decisión de su Administración.

“Ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución… no quiero leerles el artículos”, expresó sonriente. “No quiero meterme en esto, es muy claro, México es respetuo de la decisión que tomen otros pueblos, otros gobiernos, a nadie nos gusta que nuestos vecinos se metan en los asuntos de nustras familias, que se metan a nuestras casa”.

Nuestro país hace un llamado al respeto de la libertad de expresión y refrenda su obligación en defensa de la seguridad de los ciudadanos mexicanos en el exterior. — SRE México (@SRE_mx) February 26, 2019

Niega presión de EEUU

Este lunes, vicepresidente Mike Pence presionó a México para que apoyara a Juan Guaidó como presidente interino.

“No puede haber espectadores en la lucha por la libertad de Venezuela. Estados Unidos llama a cada una de las naciones amantes de la libertad en este hemisferio incluyendo México, Uruguay y las naciones del Caribe oriental a unirse a nosotros en reconocer al Presidente interino Juan Guaidó”, dijo Pence en la reunión del Grupo de Lima.

López Obrador dijo no hay presión de la Administración del presidente Donald Trump con la cual dijo tener una relación respetuosa.

“Mantenemos una relación de respeto con EEUU y no hemos tenido ningún tipo de presión”, dijo, el presidente. “A ver… convoco respetuosamente a las partes en conflicto a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica, eso sí lo puedo hacer, porque nuestra Constitución habla de la solución pacífica en controversias, a eso convoco, no a la polarización, no a la confrontación”.

El mandatario dijo que la ayuda humanitaria para Venezuela debería ser enviada a través de las Naciones Unidas o la Cruz Roja.

“Que no se politice este tema, lo digo con todo respeto, y termino con la frase de (Benito) Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho'”.