Gareth Bale prefiere ver un torneo que se disputa en México y lo destrozan en redes

La relación entre el jugador y la afición del Real Madrid va de mal en peor

La relación de Gareth Bale con la afición del Real Madrid va de mal en peor y el más reciente gesto del delantero galés fue la “gota que derramó el vaso”.

Resulta que previo al arranque del partido entre el cuadro merengue y el Levante y que terminó con un apretado triunfo de los pupilos de Santiago Solari, Bale estuvo más enfocado en ponerle su atención a través de su celular a un torneo que se disputa en México.

Pero no se trata de la Liga MX, ni de la Copa MX, ni de la CONCACAF Liga de Campeones, es más, nada tenía que ver con fútbol. Lo que en realidad estaba viendo Bale era el World Golf Championships México 2019, que se disputaba casi el mismo tiempo del partido entre Levante y Real Madrid.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que Bale seguía el golf en su celular, justo cuando el Real Madrid arribó al estadio Ciudad de Valencia.

A través del programa deportivo español “Jugones” transmitieron las imágenes y los analistas y expertos se le fueron a la yugular al exjugador del Tottenham Hotspur.

🚨 ¡IMAGEN #JUGONES! ¡Bale, PENDIENTE del MUNDIAL de GOLF en el MÓVIL antes del PARTIDO contra el Levante! pic.twitter.com/xGnJfn2Gpm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2019

“Bale llega al partido viendo un torneo de golf. Eso es compromiso. Eso es concentración. Eso es profesionalidad. Bale estaba enfadado. ¿Sabéis por qué estaba tan enfadado? Porque se estaba perdiendo el Mundial de golf.. A Bale le gusta el golf. El futbol le da igual… y el Real Madrid también”, comentaron en el programa.

Bale ha manifestado una y otra vez su gran afición por el golf y sueña con dedicarse de lleno algún día a esta actividad deportiva.

“Intento jugar al golf todo lo que puedo. De hecho, estoy obsesionado con eso. Realmente no he pensado en qué voy a hacer en veinte años cuando me retire del futbol, pero espero seguir jugando al golf”, declaró alguna vez en entrevista para el Diario AS.