Dallas restituye el toque de queda para adolescentes

¿Es una buena medida?

Los adolescentes en Dallas, Texas, tuvieron pocos días para sus aventuras nocturnas.

El concejo de esa ciudad aprobó este miércoles restituir el toque de queda para adolescentes con una votación 10-5. La medida existente desde 1991 había vencido el pasado mes.

De esta manera, menores de 17 años no podrán estar en la calle sin la compañía de adultos entre las 11:00 p.m. y las 6:00 a.m. de domingo a jueves. Para viernes y sábado será de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.

El toque de queda también indica que los jóvenes deben estar en escuelas entre 9:00 a.m. y 2:30 p.m.

El concejo alivió el costo de las multas por violar el toque de queda al reducir la sanción de $500 a $50 dólares.

También se aprobó asignar $500,000 al Departamento de Parques para servicios juveniles, entre ellos dar identificaciones a los menores para que usen los sitios sin costo alguno.

El nuevo toque de queda en Dallas entra en efecto el 4 de marzo. La medida es criticada por activistas de los derechos de los jóvenes ya que es vista como una criminalización de la juventud.

¿Te gustaría una medida similar en tu ciudad? Aquí un mapa con los municipios que tienen toque de queda para adolescentes.