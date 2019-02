Hillary Clinton descarta candidatura 2020, pero promete voz crítica a Trump

Criticó el "nivel de inhumanidad" del gobierno por separar niños migrantes de sus familias en la frontera con México

Hillary Clinton dijo que “no puede imaginar” ninguna circunstancia en la que se postularía para la presidencia nuevamente en 2020 o más allá, pero prometió que no se quedará callada en sus críticas al mandatario Donald Trump, quien la derrotó en las elecciones de 2016 pese a que las encuestas la daban como favorita.

“He tenido una experiencia maravillosa en la vida pública y en la política. Me preocupo profundamente por este país y estoy muy preocupada por la dirección en la que Trump y sus aliados nos están llevando”, dijo al ser entrevistada por Tina Brown.

“Así que continuaré hablando y luchando por nuestros derechos básicos, particularmente cuando se trata de cómo nos tratamos unos a otros y también al Estado de Derecho”, agregó la ex candidata presidencial, que además fue primera dama, senadora y Secretaria de Estado.

“Sólo porque no me estoy postulando (a la presidencia), no voy a mantener la boca cerrada. Voy a seguir hablando”.

Clinton criticó el “nivel de inhumanidad” del gobierno de Trump por su política “más escandalosa” de separar a los niños migrantes de sus familias en la frontera con México, citó HuffPost.

Señaló los desafíos que enfrentan las mujeres que se postulen para la presidencia el próximo año. También comentó sobre la amargura de su relación con el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de haber interferido a favor de Trump en las presidenciales de 2016.

Igualmente admitió estar “aturdida” por lo que Brown describió como “la sumisión gelatinosa del Partido Republicano al presidente”.

Varios demócratas han anunciado que participarán en las primarias para competir contra Trump en 2020, incluyendo el senador Bernie Sanders, quien se define como un “demócrata socialista” y quien muchos analistas consideran le hizo daño a la unidad del Partido Demócrata al enfrentar a Clinton en 2016.

Otros demócratas que han manifestado aspiraciones para las primarias presidenciales son Julián Castro, quien fue secretario de Vivienda (2014-2017) y el miembro más joven en el gabinete del segundo gobierno de Barack Obama; las senadoras Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, y los representantes John Delaney (Maryland) y Tulsi Gabbard (Hawaii), entre otros.

También se ha rumorado que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, su predecesor Michael Bloomberg, y el ex vicepresidente Joe Biden.