Vídeo: Jordyn Woods cuenta todo lo que pasó con Tristan Thompson

Admite que hubo un beso, que entiende porqué hay muchos dedos señalándola, pero asegura que no paso nada entre ellos

Jordyn Woods ha sido clara al decir que estuvo en un bar y que después de que la fiesta en dicho lugar empezaba a terminar decidieron irse a la casa de alguien más, y esta residencia resultó ser la de Tristan Thompson. La joven le explicó a Jada Pinkett Smith en su programa “Red Table Talk” que en ningún momento pensó que esto era algo malo por hacer, ya que ella lo conoce y estaría ahí en compañía de muchos amigos.

“El domingo por la noche, fui a cenar con algunos amigos y después fuimos a un bar, en el que había una fiesta. Yo estaba en lo mío, bailando, bebiendo. Tristan estaba allí, también a lo suyo. Eso ocurrió”, fue lo primero que contó Jordyn.

Luego confiesa que se fue con unas amigas a una fiesta que había en casa de Tristan. “Yo pensé, está bien. Es un lugar seguro. Prefiero ir a esta casa que a la de un desconocido. Él ni siquiera me invitó personalmente”.

Admite que al ver todo lo que ha pasado reconoce que su error fue estar ahí, al saber que éste era o fue la pareja de una amiga. Pero también dice que nunca hizo nada que pudiera ser juzgado o malinterpretado ya que nunca abandonó el lugar público para irse con él a una habitación o incluso a un baño, asegura que ni siquiera bailó con él o para él. “Nunca le hice un lap dance ni tuvimos sexo. Estábamos todos sentados a su alrededor, juntos, en un grupo. Nunca fuimos a un lugar privado, a una habitación, a un baño… Todos nos veían”, reveló la que era mejor amiga de Kylie Jenner.

Jordyn explica que nunca hubo nada íntimo entre ella y el jugador. Que entiende porque se presta a especulaciones, pero reflexiona que en su mundo es normal ir de fiesta en fiesta y salir de la casa de un amigo a las seis o siete de la mañana sin que nada haya pasado.

Woods entiende porqué hay muchos dedos apuntando hacía ella, pero también reflexiona que sabe exactamente qué pasó, qué hizo y qué no hizo. También admite que al marcharse Tristan sí la besó. En ese momento Jada le preguntó que tipo de beso fue ése, a lo que Jordyn respondió que fue un beso en los labios, y que no hubo nada de pasión o intensiones mayores en este beso. De ese hecho tampoco culpabiliza a Thompson ya que admite que muchas de estas situaciones pueden pasar cuando hay alcohol involucrado.

Jordyn Woods ha revelado que al llegar a casa conversó con Kylie Jenner y Khloé Kardashian, pero que omitió hablar del beso y sus acciones durante la fiesta. Admitió entre lágrimas que Khloé no merece el trato que ha recibido ante los hechos, y por eso no quería contar nada que la pusiera a ella con más problemas en relación a Tristan, al contarle lo que él podría haber estado haciendo en su casa. La ex mejor amiga de Kylie asegura que ella no es la razón por la cual Khloé y Tristan no están juntos, y negó categóricamente no haber tenido nada que ver con el jugador. “No pasó, nunca lo pensé, nunca lo consideré”, declaró.

La joven dijo que incluso está dispuesta a someterse a un detector de mentiras con tal de dejar claro que ella no está mintiendo. También dice que nunca ha mantenido contacto con Tristan en el pasado, ni después de estos hechos.

